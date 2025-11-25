陳姸霏形象大翻轉「台語連珠炮飆罵」 看鄉土劇學氣口
公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，集結金鐘影帝黃河、金馬新人陳姸霏，實力派演員林予晞、王真琳、謝章穎，打造台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集。預告中可見陳姸霏形象大翻轉，罵起人來行雲流水，台語連珠炮「氣口」絕讚。
《人生只租不賣》將俗稱包租代管或二房東的「租賃管理師」搬上小螢幕，藉由「星河事務所」與房客、房東之間的各式故事，帶出家的意義與溫度。陳姸霏劇中飾演躺平族「幸琪」，為繼承母親房子，不得不加入事務所工作，預告一開頭就抓狂飆罵：「我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆！」台語吵架氣勢沒在輸。
陳姸霏笑說小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看《戲說台灣》、《鳥來伯與十三姨》等鄉土劇，或多或少都有吵架戲，自己又愛模仿，不知不覺就學起「氣口」。她首次挑戰如此有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段，坦言：「維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順，照節奏反覆練習！」
陳姸霏和黃河在《人生只租不賣》首次合作默契十足，戲外她和黃河都有養貓，兩人靠貓咪話題迅速拉近距離，黃河笑著形容：「我們互動有點像小貓跟老貓的相處，因為我總是慢慢的，對事情沒什麼反應，姸霏古靈精怪、充滿精神，和她相處反而讓我變得比較有精神！」
黃河身為事務所所長，旗下成員各有特色，林予晞飾演神秘的資深專員徐若嵐（嵐姐），是冷面笑匠擔當，她除了苦練台語發音，手機更安裝台文APP，回覆粉絲發言都盡量用台語文字表達，讓自己時時刻刻融入台語環境，另外也特別為戲上頌缽課程，買了兩個缽在家練習。
扮演唐宇林（小林）的謝章穎劇中常負責收爛攤子，被導演要求「討喜不油膩」，他笑說有為角色皮膚美白，但看起來成效好像有限；王真琳挑戰比自己更I人的水電工謝珊珊，事先前往正在裝潢房子的友人家和工人聊天，偷師模仿修水電的姿勢。導演王逸鈴掛保證：「這次演員們都帶來很多驚喜，有別於以往的演出面向，觀眾可以好好期待！」
