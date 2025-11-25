陳姸霏形象大翻轉！新劇飆台語超潑辣 自爆開拍前狂練「氣口」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，集結金鐘影帝黃河、金馬新人陳姸霏，實力派演員林予晞、王真琳、謝章穎，打造台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集，昨（24）日發布正式海報及前導預告，並宣布2026年1月11日正式開播。

「雙金組河」陳姸霏（左）和黃河（右）在《人生只租不賣》首度合作，擦出不少逗趣火花。(圖／公視台語台提供)

陳姸霏劇中飾演躺平族「幸琪」，為繼承母親房子，不得不加入事務所工作，預告一開頭就抓狂飆罵，「我咒你那間破房馬桶被大便塞爆，牆角被老鼠咬爆。陳姸霏笑說，小時候和家裡長輩溝通幾乎都是全台語，加上很喜歡看《戲說台灣》、《鳥來伯與十三姨》等鄉土劇，或多或少都有吵架戲，自己又愛模仿，不知不覺就學起「氣口」。她首次挑戰如此有話直說又潑辣的角色，有很多發火橋段坦言：「維持能量很累，很怕NG太多次，所以拍攝前都會把台詞唸順，照節奏反覆練習！」

陳姸霏和黃河在《人生只租不賣》首次合作默契十足，從歡喜冤家到淡淡情愫，透過一次次的媒合任務自我成長，產生奇妙的化學變化。劇中幸琪養了隻烏龜當寵物，戲外她和黃河都有養貓，兩人靠貓咪話題迅速拉近距離，黃河笑著形容，「我們互動有點像小貓跟老貓的相處，因為我總是慢慢的，對事情沒什麼反應，姸霏古靈精怪、充滿精神，和她相處反而讓我變得比較有精神！」

至於其他事務所成員也各有特色，林予晞飾演神秘的資深專員徐若嵐，是冷面笑匠擔當，她除了苦練台語發音，手機更安裝台文APP，回覆粉絲發言都盡量用台語文字表達，讓自己時時刻刻融入台語環境，另外也特別為戲上頌缽課程，買了兩個缽在家練習。扮演唐宇林的謝章穎劇中常負責收爛攤子，被導演要求「討喜不油膩」，他笑說有為角色皮膚美白，但看起來成效好像有限。王真琳則挑戰比自己更I人的水電工謝珊珊，事先前往正在裝潢房子的友人家和工人聊天，偷師模仿修水電的姿勢。





