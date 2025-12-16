陳姸霏為繼承豪宅做牛做馬！還槓上黃河 兩人組「湯姆貓與傑利鼠CP」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》將於明年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播。昨（15）日發布最新預告，陳姸霏為繼承母親豪宅，被迫加入黃河公司當租賃管理師，為房東和房客解決大小事。談起租屋經驗，陳姸霏曾住過沒窗的屋子，東西全發霉。王真琳遇過房東喝醉恐嚇。至於黃河則是東西壞了找不到人處理，「訊息傳出去像丟進黑洞。」這次拍完戲，更理解租賃管理的重要性。

陳姸霏在《人生只租不賣》為了獲得另一半房產繼承權，加入星河房管事務所做牛做馬。(圖／公視台語台提供)

陳姸霏飾演的躺平族「幸琪」在母親過世後意外獲得豪宅，不過一半繼承權竟然在黃河飾演的「程軒」手上，而她為搶回財產，不得不加入「星河房管事務所」工作。兩人從互看不順眼，到共患難吵出好感情，預告中陳姸霏不屑黃河嗆說：「我在江湖走跳的時候，你還不知道在哪裡玩耍咧！（台文：我佇江湖咧走跳的時，你猶閣毋知佇佗位𨑨迌咧！）」下一秒卻越靠越近，迸出曖昧火花。陳姸霏笑說：「我們關係是『湯姆貓與傑利鼠』，很像卡通裡的那種相處模式！」黃河則形容幸琪和程軒是在不安裡互相靠近的兩個人，並非轟轟烈烈的關係，而是慢慢建立信任。

劇中，他們為保障房東和房客的權益有求必應，做牛做馬、修水電、討租大小事都要管。拍攝前劇組特別安排包租代管產業的人與演員交流，黃河表示，「他們每天都在面對不同人生狀態，有期待、有焦慮、有妥協。不只是房子，也要兼顧房客的情緒與狀況，在拉扯中保持理性，同時又不能失去對人的理解，那種平衡感是很吸引我的特質！」

黃河過往也有租屋經驗，每次最崩潰的就是東西壞了永遠找不到人處理，「水管漏水、燈不亮、門怪怪的，但訊息傳出去之後就像丟進黑洞，只能一邊等一邊想說『是不是其實沒那麼嚴重』。」陳姸霏則曾和朋友合租，小看通風重要性，選了一間沒有窗的房子，加上地理位置潮濕，不透氣又不透光，大量東西發霉讓她受到教訓，後來選房都很在意有幾扇窗、窗戶材質和紗窗材質。她笑說接觸租賃代管產業後，最想獲得他們的看屋技能，「不用親自入住就能一眼看穿房子可能哪裡會有問題，因為看房經驗，敲敲看隔間就知道隔音好不好，或可以推測牆面可能發霉！」





