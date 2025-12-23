陳姸霏苦練台語爆笑脫口「真Sorry」 王真林成最佳室友人選

職人喜劇《人生只租不賣》由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，集結黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎演出。日前舉辦口碑特映會，映後互動中，被問到最想挑誰當工作夥伴或室友，王真琳飾演的「姍姍」獲最高票，只因她劇中精通修水電，被調侃「根本想找傭人」。

職人喜劇《人生只租不賣》日前舉辦口碑特映會。（圖／公視台語台 提供）

《人生只租不賣》是台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集。導演王逸鈴透露自己17歲開始租屋，從經驗發想，加上網路看到的租屋鬼故事，進一步想將包租代管這份職業搬上小螢幕。他表示：「田調時有個管理師分享，對房仲來說，房子完成交易那一刻，和房客關係就結束了，但在交易完成那一刻，租賃管理員的工作才真正開始，我蠻感動的。」

陳姸霏首次挑戰台語喜劇，劇中不斷和黃河作對，她笑說「幸琪」很白目，每天生活「放爛爛」，想怎樣就怎樣，但演起來超開心。其中一幕她要跟房客道歉，心不甘情不願故意大喊：「真Sorry」，台、英語夾雜成笑點。她透露原本是安排講「對不起」，因為黃河那陣子剛好在說英文，她靈機一動改用「Sorry」，沒想到太順口，有次拍另一場較為正經的戲碼，竟又脫口「真Sorry」，讓工作人員爆笑。

陳姸霏（右）首次挑戰台語喜劇，劇中不斷和黃河（左）作對。（圖／公視台語台 提供）

劇組這次出動5位台語老師，演員事先進行好幾個月訓練，其中陳姸霏、謝章穎、王品澔台語本來就流利，黃河和王真琳則是初學者。王真琳坦言前期很怕拖累大家，加上曾在韓國讀書，台語會怪腔怪調，像台語「真正」和韓語「진짜」發音類似，她念起來就像韓語。她當天全台語自我介紹：「這是我第一齣台語劇，台語是很美的語言，很感謝大家教導我。我飾演的姍姍不擅長表達但做人很實在，希望大家會喜歡！」苦練成果獲得熱烈掌聲。

謝章穎劇中飾演「阿林」學長，性格臭屁，總把工作丟給姍姍。他被公認台語最強，但自爆小時候怎麼都無法區分橘子「柑仔」和蛤蜊「蚶仔」的發音，有次想吃橘子，說成「蚶仔」讓阿公傻眼又好笑。王品澔劇中演出「神祕網友」，前4集精華並未現身，他說還無法透露角色，但看完精華版最想挑戰林予晞飾演的「嵐姐」，因為劇中只要頌缽冥想、燒聖木，感覺不用做什麼事情，生活很Chill。

王品澔（左1）劇中演出「神祕網友」。（圖／公視台語台 提供）

王品澔也分享一段和謝章穎的緣分，原來兩人都曾試鏡《拜六禮拜》孫曉健一角，最後由王品澔出演，謝章穎開玩笑說：「這也代表我們是同一型的。」笑翻全場。主持人好奇問大家若現實生活中要挑選室友或工作夥伴會選誰，陳姸霏和王品澔異口同聲選姍姍當室友：「她會修水電，任何東西壞掉，就可以請她修。」謝章穎、黃河也挑姍姍當工作夥伴，因為可以幫忙處理很多事，讓主持人忍不住調侃：「你們根本只是想找傭人吧！」《人生只租不賣》將於2026年1月11日首播。

