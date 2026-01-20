陳姸霏被預言撞上「冤親債主」 傲嬌嗆范少勳：長得醜不是我的菜！

陳姸霏（左）與范少勳合作《凶宅專賣店》。Disney+提供

陳姸霏在Disney+懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》中，演出性格剛毅的通靈師「畢墨雨」，也是首次挑戰動作戲，導演初見面時，就在她眼中看到「不服輸的眼神」，雖然外型嬌小，但卻有強大的能量。

「畢墨雨」在首播中救援范少勳飾演的房仲公司菜鳥「阿澤」，被畢婆婆（洪慧芳飾）掐指算出范少勳就是她的「冤親債主」，一定會愛上對方，被問是否覺得對方長得帥？她立刻傲嬌回嗆：「長得醜不是我的菜。」陳姸霏在劇中也向范少勳說出動人金句：「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事。」讓人期待兩人之後的發展。

陳姸霏（右）與范少勳為《凶宅專賣店》跑宣傳。Disney+提供

《凶宅專賣店》靈感來自《與神同行》

導演奚岳隆分享《凶宅專賣店》是啟蒙自賣座韓片《與神同行》系列，覺得同樣身為重視喪葬習俗的亞洲民族，韓國能拍得這麼好，台灣人一定也可以，笑稱「這可能是一種台灣人的倔強吧」，同時也希望能用與以往不一樣的方式來呈現台灣民俗。

范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲，但心裡卻一直難忘父親殺害母親的陰影，透過深入不同凶宅，而對家庭、生死有了全新的體悟，其中一集進入凶宅時，竟被調皮的鬼魂丟菜刀，讓他當場驚嚇到不行，而飾演「驅魔少女」畢墨雨的陳姸霏在旁立刻救援，空手接住菜刀，驚險橋段也讓觀眾印象深刻。



