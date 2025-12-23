陳姸霏要用台語真誠道歉 臨時改台詞：真 Sorry

黃河與陳姸霏主演的輕喜劇《人生只租不賣》，日前在戲院舉辦口碑特映會，前四集精華版首度登上大銀幕，「星河房管事務所」成員黃河、陳姸霏、王真琳、謝章穎難得合體，劇中飾演「神秘網友」的王品澔也驚喜現身，映後互動幾乎全程以台語進行，氣氛相當熱絡。

導演王逸鈴(右起)、王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎、王品澔難得齊聚。(圖／公視台語台提供)

首次挑戰台語喜劇的陳姸霏，在劇中飾演個性白目、生活「放爛」的幸琪，與黃河一路作對卻火花十足。她笑說最難忘的一場戲，是原本該正經道歉，卻臨場改成一句「真 Sorry」，台英夾雜意外成為笑點，甚至還在後續正經戲碼中脫口而出，讓現場笑成一團。

為了呈現自然流暢的台語節奏，劇組動用五位台語老師，演員們提前數月密集訓練。王真琳坦言自己是初學者，還曾因在韓國求學，台語發音不自覺帶點「韓腔」，讓她一度相當緊張。不過她在特映會上全程台語自我介紹，誠懇分享拍攝心情，也獲得滿場掌聲。

王真琳(右起)黃河、陳姸霏、謝章穎在《人生只租不賣》共患難。(圖／公視台語台提供)

謝章穎在劇中飾演自信滿滿、常把工作丟給姍姍的「阿林」學長，被公認是全劇台語最穩的一位，卻自爆童年曾把「柑仔」和「蚶仔」搞混，鬧出不少笑話。王品澔則持續對角色身分賣關子，只透露是「神秘網友」，並笑說看完前四集後，最想挑戰林予晞飾演的「嵐姐」，因為生活看起來特別 Chill。

映後活動最後，被問到若現實生活中要選工作夥伴或室友，眾人幾乎一面倒選擇王真琳，只因她劇中精通修水電、萬事包辦，讓主持人忍不住打趣：「你們根本是想找傭人吧！」導演王逸鈴也總結表示，這是一部把愛情、親情與友情都安放在「房子」裡的作品，希望觀眾能在笑聲中，看見生活裡那些被忽略卻重要的溫度。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐