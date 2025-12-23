陳姸霏首挑戰台語劇！意外脫口「真Sorry」 全場笑翻

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，集結黃河、陳姸霏，林予晞、王真琳、謝章穎演出，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，19日在戲院舉辦口碑特映會，大銀幕搶先播放前4集精華版。「星河房管事務所」成員黃河、陳姸霏、王真琳、謝章穎難得齊聚，劇中演出「神秘網友」的王品澔也亮相。

「星河房管事務所」成員王真琳(右起)黃河、陳姸霏、謝章穎在《人生只租不賣》共患難。(圖／公視台語台提供)

導演王逸鈴透露自己17歲開始租屋，從經驗發想，加上網路看到的租屋鬼故事，進一步想將包租代管這份職業搬上小螢幕，「田調時有個管理師分享，對房仲來說，房子完成交易那一刻，和房客關係就結束了，但在交易完成那一刻，租賃管理員的工作才真正開始，我蠻感動的。」

陳姸霏首次挑戰台語喜劇，劇中不斷和黃河作對，她笑說角色「幸琪」很白目，每天生活放爛爛，想怎樣就怎樣，但演起來超開心。其中一幕她要跟房客道歉，心不甘情不願故意大喊「真Sorry」，台、英語夾雜成笑點。她透露原本是安排講，「對不起！」因為黃河那陣子剛好在說英文，她靈機一動改用，「Sorry！」沒想到太順口，有次拍另一場較為正經的戲碼，竟又脫口，「真Sorry！」讓工作人員大爆笑。

《人生只租不賣》這次出動5位台語老師，演員事先進行好幾個月訓練，其中陳姸霏、謝章穎、王品澔台語本來就流利，黃河和王真琳則是初學者，王真琳坦言，前期很怕拖累大家，加上曾在韓國讀書，台語會怪腔怪調，像台語「真正（真的）」和韓語「진짜」發音類似，她念起來就像韓語。她當天全台語自我介紹，「這是我第一齣台語劇，台語是很美的語言，很感謝大家教導我。我飾演的姍姍不擅長表達但做人很實在，希望大家會喜歡！」苦練成果獲得熱烈掌聲。謝章穎劇中飾演「阿林」學長，性格臭屁，總把工作丟給姍姍。他被公認台語最強，但自爆小時候怎麼都無法區分橘子（柑仔kam-á）和蛤蜊（蚶仔ham-á）的發音，有次想吃橘子，說成「蚶仔」讓阿公傻眼又好笑。





