陳威全父腦溢血離世 悲吐心中最大遺憾

陳威全（左起）與爸爸、孩子留下三代同堂的珍貴照片。陳威全提供



馬來西亞歌手陳威全父親陳宗財1月23日因腦溢血辭世，享壽 71 歲，他今（1╱28）將在沙巴斗湖為爸爸舉辦告別式，而遺照則是爸爸前年為他拍〈我只在乎你〉音樂錄影帶時留下的劇照，也讓他在萬般不捨中感到一絲欣慰，「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子」。

陳威全近年移居蘇州，當得知父親腦溢血的後，他第一時間帶著妻子與孩子趕回馬來西亞送父親最後一程，他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家3姊弟全部趕回來，爸爸真的有等到每1個人都到了才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」

廣告 廣告

談到心中最大的遺憾，陳威全坦言，這1、2年來幾乎沒有與父親實際見到面，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離」。他說父親晚年生活其實相當充實，常與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到3個孩子家裡輪流住一住、走一走」。原本他5月要帶著爸媽到江南旅行，從上海一路走訪蘇州、杭州，也希望讓父母看看他近年生活與工作的地方，沒想到成了來不及完成的心願。

回憶與父親的相處點滴，陳威全感念父親從小就教他「害人之心不可有，做個愛人如己的人」，他自認「3分鐘熱度」，但父親始終教導他要學會堅持、全力以赴，更以身作則示範什麼是責任感。

談到最讓自己感到安慰的一件事，陳威全表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年的時候翻唱了鄧麗君的經典〈我只在乎你〉。」當時他邀父母出演音樂錄影帶，替兩老留下許多珍貴畫面，「真的拍了很多又帥又美的照片」。目前他暫緩所有工作行程，全心陪伴家人處理後事。

更多太報報導

被主播耽誤的舞棍是她 陳園淳為撒嬌舞得膀胱炎

Tyson Yoshi半裸炫肌塊 王嘉爾衝上台互嗆

張鈞𡩋當女打仔被操到體脂剩13％ 柯汶利護愛：整部片都美