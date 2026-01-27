陳威全父親1/28大馬沙巴斗湖告別式.遺憾父親5月蘇州行跳票了

陳威全悲父親離世，祖孫三代同樂，成了追憶。（陳威全提供）

已居家遷移至蘇州、並以上海為據點發展的「亞洲創作才子」陳威全（VC），於今（27日）哀痛對外發布父親辭世的消息。陳威全的父親 陳宗財 於 23 日晚間 7 時 10 分辭世，享壽 71 歲，告別式將於明（28 日）在馬來西亞沙巴斗湖舉行。家屬低調處理後事，盼外界給予理解與空間。 出生於沙巴的陳威全，也在此刻更加感念父母一路以來的支持與成全。陳威全透露，父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，噩耗來得突然，讓他難以承受。他表示，爸爸把所有的愛都給了子女與家人，「非常感謝爸爸這一輩子燃燒自己、盡職成全。」正因父母願意給他追逐音樂的空間，才讓他一路走到今天，不知不覺入行也已超過二十年。

陳威全表示，父親走得突然，讓他難以承受。得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，只為陪伴家人、送父親最後一程。他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」這份深沉的父愛，也成為他此生最難以忘懷的畫面。

陳威全今日也在臉書發文悼念父親，簡短卻深情寫下：「謝謝你做我的父親。」他形容父親離世的過程就像「電腦突然斷電般」，在沒有太多痛苦的情況下安然入睡。他坦言，這次返家最不習慣的地方，是「再也無法聽到你的聲音」，但家中每一處，卻都充滿著父親留下的回憶，「謝謝你做我的父親。」

談到心中最大的遺憾，陳威全坦言，這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」他回憶，父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走。」如今再回想起來，更顯珍貴。

原本，陳威全早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽一起來一趟江南之旅，從上海一路走訪蘇州、杭州，將上海、蘇杭一次玩到位，也希望讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

