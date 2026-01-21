陳威昌：金寶調整產品組合切入充電樁 獲利將改善

（中央社記者吳家豪台北21日電）電子代工廠金寶集團今天舉辦尾牙旺年會，金寶總經理陳威昌說，今年前3大產品仍是手持式設備、儲存裝置、印表機，營收結構與去年相近，受惠於產品組合調整，切入充電樁、與康舒合作的機架式電源Power Shelf等新產品，今年金寶獲利將改善。

金寶今天在南港展覽館舉辦旺年會，席開360桌，最大獎現金新台幣10萬元，總獎金近千萬元。

陳威昌接受媒體採訪指出，金寶2024年每股盈餘（EPS）超過1元，2025年也朝這方向邁進，近幾年都積極追求利潤，重新調整產品組合，新產品慢慢浮現成果，有助於提升獲利。

他以行動收銀機為例，今年主要成果在泰國和巴西，客戶都是全球前2大，金寶已獲得獨家訂單。金寶在泰國也有生產硬碟，並與康舒合作生產充電樁。

低軌衛星方面，陳威昌透露，金寶在泰國和墨西哥都有生產過相關產品，現在屬於暫停狀態，客戶需求較少，不過當初試產和生產累積的工程與製造能量，確實受到很多關注，這些能量將來仍有機會轉化成有利的位置。

同時擔任金寶、泰金寶、康舒董事長的許介立指出，2025年初美國總統川普祭出對等關稅措施，整體消費市場停滯，金寶以消費性電子產品為主，康舒也有很大一部分相關產品，導致去年上半年營運受到影響。金寶在人工智慧（AI）、記憶體模組、燃料電池、資料中心與伺服器電源等領域積極發展，去年下半年營運好轉。

展望2026年集團營運方向，許介立說，首先是持續發展AI產品，並鼓勵員工運用AI，當成提高工作效率與競爭力的方法。金寶新任技術長加入後，希望從過去單純EMS（電子製造服務），持續往ODM（原廠委託設計製造）方向發展，提高客戶黏著度與獲利能力。

金寶集團旗下泰金寶總經理鄒孔訓表示，泰金寶審慎檢視營運策略，加重東南亞生產與營運比重，降低在中國工廠製造比例。除了因應關稅環境，整個成本架構上也更具競爭力。

鄒孔訓提到，泰金寶在泰國第3座生產基地位於加工出口區，已經建構完成並開始量產，除了把原本在中國生產的產品移到新基地，也加入很多新客戶與新產品，有助於分散地緣政治與關稅風險。（編輯：張均懋）1150121