陳威明讀「小橘書」有感 北榮首發防災包 強化醫療韌性

臺北榮民總醫院今日首發「防災包一號」。（李念庭攝）

國防部近期發布「台灣全民安全指引」（小橘書），內容包括如何應對天災、戰爭等緊急狀況，盼提升民防意識，增強社會韌性。台北榮民總醫院院長陳威明說，自己讀完小橘書，內容很受用也相當重要，北榮今日也首發「防災包一號」，是由民間企業贊助，期待未來有更多企業願意捐贈。

中華民國公立醫院協會、台北榮總今日（21）共同舉辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會。陳威明說，過去面對疫情、八仙塵暴等重大挑戰，是「病人送到醫院」，在強大醫療體系下都能得到妥善處理。然而，當面臨大型自然災害、戰爭等，醫院本身也可能受創，顯示面臨危難，不能單靠單點醫院，必須以區域聯防共同應對。

陳威明指出，醫療救援應摒除單兵作戰思維，儘速展開區域聯防佈局，要把握垂直整合與水平支援的各種可能。社區志工的民間動員力也扮演關鍵支持力量，風險意識的深化、日常防災的演練與資源網絡的建立，都要未雨綢繆。

陳威明提到，政府日前發放小橘書，他已經全部看完，內容十分受用，也相當重要，每個人都應該閱讀、家裡也應該都要有。他也提到，住在瑞典的女兒，過去送他防災包當父親節禮物，原本不以為意，直到今年拜訪日本京畿大學，他們也贈送防災包。

「我們應該做一些事情」，陳威明說，受此影響、加上看完小橘書，決定製作北榮防災包一號，今天首次發送給參與活動來賓，防災包顏色配合小橘書，是亮橘色，內容物包括電池、保暖用品、口罩、眼罩、充氣枕頭、簡易壓縮毛巾等。防災包由民間企業贊助，疾呼企業界持續幫助醫界及人民，多多捐贈、擴散力量。

陳威明強調，「防災重於救災、離災優於防災」，日本1995年阪神大地震後，大幅強化防災政策與制度設計，全面檢討並修正防災策略，同時深化學校與社區的防災教育，提升全民風險意識與應變能力；瑞典近年亦積極推動各項防災整備措施，相關經驗皆值得台灣借鏡與參考。

