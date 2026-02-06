陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展 助力屏基智能醫療大樓 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】藝術豐富生命，更能成為改變的力量。屏東基督教醫院今(6)日上午於院內文化藝廊舉辦藝術家陳媺淳「歲月流逝」義賣畫展開幕式，展出藝術家2021年至2025年間的重要創作。畫作義賣所得將捐助屏基智能醫療大樓興建計畫，讓藝術的溫度實際轉化為支持屏東醫療未來的具體行動。

陳媺淳自幼喜愛自然與繪畫，畢業於台北醫學院藥學系後，旅居美國舊金山，並於舊金山市立大學藝術系研習西洋畫長達八年。她深受梵谷（Van Gogh）與馬諦斯（Matisse）影響，在啟蒙老師珍妮．巴傑（Jenny Badger）的引導下，從基礎設計、色彩學到人體藝術素描，逐步建立屬於自己的創作語彙。

陳媺淳的作品取材自生活，卻不以寫實為目的，而是將記憶、情感與意象重新拆解與重組。她曾於彰化芳苑國小任教，與地方居民朝夕相處，深刻體會漁村生活的勞動節奏與人情溫度。芳苑居民的爽朗與真誠，成為她創作的重要養分，也促使她嘗試以壓克力顏料在帆布上作畫，描繪農民乘牛車出海、蚵婦剝蚵的日常風景，畫面質樸卻情感飽滿，作品《夢迴台美》便以台灣農村為前景、牛車為中景，遠方則浮現舊金山城市輪廓，展現跨越時空與地域的獨特視角。展期即日起至2月28日，歡迎民眾前往欣賞並以行動響應公益。

屏基榮譽院長陳永興表示，為籌措智能醫療大樓龐大建設經費，屏基持續以多元方式向社會募集資源，匯聚更多民間支持力量。呼籲社會各界踴躍參與展覽與作品認購，以實際行動支持智能醫療大樓興建，成為屏東醫療升級的重要推手。