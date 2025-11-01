陳嫻靜奪金音3獎成大贏家 李竺芯百合花演出獲好評

（中央社記者王心妤台北1日電）第16屆金音獎頒獎典禮今晚在北流舉行，歌手陳嫻靜奪3個獎項成為大贏家；百合花樂團主唱奕碩變身女伶，和歌后李竺芯合唱「假使我是一個女人」，展現性別平權，表演獲好評。

獎項部分，陳嫻靜以「如果每天都可以happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密」抱回最佳嘻哈歌曲、最佳新人獎、最佳另類流行專輯獎，奪下3獎成為大贏家。

最佳樂團獎由Robot Swing以「IS IT ALIVE?」（Live at Yuchen Cinema Studio）獲獎；百合花則以「萬事美妙」抱回最佳專輯獎。

歌手LUCY獲頒最佳另類流行音樂歌曲獎時，遲遲未上台，上台後才邊喘氣邊說，剛剛在洗手間不慎把衣服扯壞，「我每分每秒都在掙扎，想趕快把衣服修好，然後就聽到我得獎了。」她在後台受訪時則表示，因覺得太糗而差點哭出來，「下次要穿得保守一點，不要太愛美。」

今晚由拍謝少年結合傳統藝術打頭陣，演唱「暗流」、「出巡」、「噪音公寓」等歌曲，為頒獎典禮熱鬧開場；李竺芯和百合花樂團合作，以女性觀點「她也不例外」的主題，演唱「足芳足芳」、「荷爾蒙」、「萬事美妙」，而百合花主唱奕碩更快速換裝跟李竺芯合唱「假使我是一個女人」。

奕碩表示，演唱靈感源自於政治受難者蔡志愿在獄中的自白，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對「變裝」的渴望，「前輩所承擔的不只是生存壓力，更是思想與自我表達的勇氣，讓我覺得在金音獎這個以『勇』為主題的舞台上重現這首歌，是一種非常有意義的致敬。」

表演節目還有台灣樂團當代電影大師及韓國獨立樂團Silica Gel。Silica Gel主唱表示，「（台灣）無論是熱情歌迷亦或是美食，城市裡高聳的樹木與建築並存，以及夜市的熱鬧氛圍，都是一種獨特的景致，都讓我們深深著迷且印象深刻。」

台灣樂團椅子樂團則與泰國AUTTA合作演出，AUTTA笑說，有為此練習中文，「希望練的詞足夠讓我生存下去。」（編輯：吳素柔）1141101