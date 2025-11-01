陳嫻靜奪3獎金音大贏家 呂士軒自爆弄斷獎座打算「融掉它」

陳嫻靜奪三獎為金音16大贏家。讀者提供

第16屆金音創作獎頒獎典禮1日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，群星雲集，現場星光熠熠。最大贏家由陳嫻靜奪下三項大獎，包括「最佳嘻哈歌曲」、「最佳新人」與「最佳另類流行專輯」，成為本屆金音獎焦點。

今年金曲華語歌王呂士軒以專輯《好聲豪氣》入圍金音獎最佳專輯獎與最佳嘻哈專輯獎，並擔任頒獎人。他笑說日前不小心把金曲獎座弄斷，打算「融化重製成小禮物」送給朋友留念。雖對金音獎結果不執著，但他透露得獎後「走到哪都被認出、吃飯還常被請客」，人氣飆升。

廣告 廣告

剛摘下金曲新人獎的山姆（someshiit）也入圍金音獎，被問及是否擔心「金曲魔咒」，他幽默回應：「我不怕，因為我有小太陽（指呂士軒）會照亮我！」並表示越來越有自信，也學會更愛自己。

someshiit山姆勇奪本屆金音獎最佳嘻哈專輯獎。讀者提供

李竺芯則再度展現她對本土設計的支持，以全身台灣品牌禮服亮相典禮，笑說：「希望可以再介紹更多台灣好設計。」她先前參加金曲獎時治裝費僅5千元，這次則以一襲白色禮服登場，優雅又有個性。

其他得獎名單包括最佳樂團獎頒給Robot Swing《IS IT ALIVE?（Live at Yuchen Cinema Studio）》、最佳另類流行音樂歌曲獎是LUCY〈如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:))〉；其中，LUCY在上台領獎時自曝「剛在洗手間扯壞衣服」，氣喘吁吁笑說：「我每分每秒都在掙扎想修好衣服，結果就聽到我得獎了！」她事後害羞表示差點哭出來：「下次要穿得保守一點，不要太愛美。」



回到原文

更多鏡報報導

台語歌后李竺芯助陣金音16 樂團主唱「變裝女伶」全員支持

理想混蛋成軍8年圓夢「眼淚快噴出來」 砸4250萬攻蛋自嘲差點賠錢

屠穎打造〈曖昧〉助一舉成名 楊丞琳不捨悼「永遠懷念 」