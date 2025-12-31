陳嬋娟帶領七賢膠彩藝術研究會 主辦『2026瑰麗膠彩藝術美學聯展』

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為推廣精緻的膠彩藝術美學，由七賢膠彩藝術研究會主辦的「2026 瑰麗膠彩藝術美學聯展」即將在高雄市議會藝術走廊（高雄市鳳山區國泰路二段156號）盛大登場。本次展覽將於2026 年 1 月 3 日至 1 月 30 日期間展出，本次展覽集結了 34 位學員的 66 幅精彩作品，展現膠彩藝術的多元風貌，誠摯邀請市民朋友蒞臨欣賞這場膠彩藝術的年度盛會。

七賢膠彩藝術研究會自112年10月10日由現任台灣綠水膠彩畫會理事長陳嬋娟老師創立，致力推廣膠彩畫藝術至南部地區。協會秉持著推廣膠彩畫至南部的熱忱，讓藝術同好及無繪畫經驗者皆能免費體驗、認識膠彩畫的獨特魅力。膠彩畫以天然礦物、泥土、寶石等為顏料，透過多層次堆疊與細膩筆觸，呈現獨特光澤與質感，作品風格多樣，涵蓋了花鳥、人物、風景等主題。

本次聯展不僅是學員們學習成果的展現，更是膠彩藝術傳承與創新的見證。七賢膠彩藝術研究會誠挚邀請所有關心藝術、熱愛美學的朋友，在新年伊始走進高雄市議會藝術走廊，細細品味膠彩畫的瑰麗與沉靜，感受學員們對藝術的熱情與努力。