陳子鴻再推和真人相似度100%虛擬原住民歌手Heya. 首支 MV 12/10上線 擬報名角逐金曲獎

華語樂壇徹底被震醒！重量級音樂教父陳子鴻親自操刀的虛擬原民少女 Heya 10日正式宣告降臨樂壇，18歲、能唱、能跳，打動人心，還能把 AI 世界觀唱到雞皮炸裂。在音樂層面，陳子鴻更是親自為 Heya 量身打造寫曲，再請到金曲音樂人呂紹淳操刀編曲，被問到是否想帶著 Heya 角逐金曲，陳子鴻直言：「我們音樂和MV都很有誠意，當然會去報名挑戰。」

他並表示會針對符合的項目幫Heya報名金曲獎，爭取各種音樂獎項，「希望能替華語樂壇開出一條全新的未來之路！」

首支 MV 《HEYA》於 12 月 10 日上午上線，網路未演先轟動，被許多製作人形容為「今年最有可能把 AI 歌壇打出新高度的怪物新人」。 陳子鴻非第一次踏足虛擬歌手，上一次他與科技大廠合作推出的「米拉蜜」，陳子鴻承認自己並不滿意，對方技術能力尚不足，審美的落差！「跨業合作在溝通和認知之間，擦出火氣，所以這次全部自己來，Heya 的人設一曝光就讓網友瘋掉：這位女生來自台灣的山海能量，一開口像森林會呼吸、海浪會唱歌、有預言能力；反霸凌×反濫墾×反AI 教育失控，又能瞬間變成正義女戰士，專門替弱勢站出來。最扯的是她的「逆天音域」，原民吟唱＋world music 氛圍＋AI 泛音疊層，一聽就像自然界自己長出來的歌聲，完全不科學。

陳子鴻把 Heya 當真人一樣養成，拆解、重組，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子。他甚至透露 Heya 的使命：「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻！」

從初期的 3D 建模，陳子鴻帶領喜歡音樂團隊從最基礎學起，雖然路比較長，但基礎和原理都懂最踏實。他並快速組成百人團隊，兵分三路，用三組人馬同時進行不同歌曲的 MV！ MV交給被譽為亞洲AI動畫大師的導演 陳志信 操刀，他第一句話就把大家嚇到吞口水：「我不要再拍炫技 MV 了。」AI MV他本人都看膩了。於是這次他反其道而行：拍一支像 8、90 年代的經典 MV，樸實、乾淨、直接戳心。

在匿名帳號氾濫，習慣拿鍵盤當武器的網路霸凌時代，這首反霸凌的歌就像一記警鐘，整支 MV 都走紀錄片式真實風，導演加入動保、環保、教育議題，流浪貓狗、街頭弱勢、環境破壞、教育失格等畫面，每個鏡頭都像被現實狠狠搧了一巴掌。

其中最爆的，是他對 AI 教育危機 的控訴：「現在孩子遇到問題，第一個問的不是老師，是 CHATGPT！」導演霸氣直言：「我們的孩子正被 AI 教育，被教成機器人！」因此 MV 裡老師是披著人皮的 AI、學生全是無表情機器臉，畫面震撼到家長看到會整個冷汗直流。