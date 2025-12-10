陳子鴻大手筆 虛擬歌手Heya登場

記者戴淑芳／台北報導

陳子鴻大手筆，組百人團隊打造，AI虛擬歌手Heya10日登場，18歲原民少女嗓音逆天，MV走樸實紀錄片風，反AI教育超震撼，更豪言問鼎金曲獎。

陳子鴻親自操刀的虛擬原民少女Heya正式宣告降臨樂壇，18歲、能唱、能跳，打動人心，還能把AI世界觀唱到雞皮炸裂。首支MV《HEYA》即日上線，網路未演先轟動，被許多製作人形容為「今年最有可能把AI歌壇打出新高度的怪物新人」。

Heya的人設來自台灣的山海能量，一開口像森林會呼吸、海浪會唱歌。個性內斂又神秘、愛冥想到像有預言能力；但遇到不公義，她又能瞬間變成正義女戰士，專門替弱勢站出來。她的「逆天音域」，原民吟唱＋world music 氛圍＋AI 泛音疊層，一聽就像自然界自己長出來的歌聲，完全不科學。

陳子鴻親口形容：「不只要做到最新，還要最有靈魂。」他把Heya當真人一樣養成，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子。他甚至透露Heya的使命：「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻！」瞬間把Heya的世界觀提升到宇宙級。