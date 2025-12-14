陳子鴻急喊卡！Heya「原民身分」惹議 出道3天遭斬成「最短命新人」

記者陳宣如／綜合報導

知名音樂製作人陳子鴻打造的虛擬原民少女歌手Heya，本月推出首支單曲《HEYA》，原本規劃後續一系列音樂作品，但歌曲上線後意外引發外界對其原民身份設定的「文化挪用」討論。面對爭議，陳子鴻今（14）日早上透過社群平台正式宣布，將暫停相關計畫。

陳子鴻對於計畫喊卡感到難受。（圖／翻攝自陳子鴻臉書）

陳子鴻在臉書發文指出，「宣佈計畫暫停那一刻，我看到同事紅了眼眶、泛著淚。那一瞬間，我心裡也很難受，因為我知道，那不是失敗的眼淚，而是為了一個拼到最後、卻被迫停下來的作品。」他表示，暫停並非因團隊能力不足，而是希望能「先停下來調整腳步」，以利未來能走得更遠。

廣告 廣告

他感謝團隊的努力，並自責表示：「謝謝你們，用力到這個程度。下次我會思考更周延，才不會辜負大家的努力。我們記取這次的教訓，繼續往我們認為對的方向前進。」同時，他也替團隊承受外界批評致歉：「外界不了解做這件事的難度和初衷，讓你們承受了這些批評，對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊。你們的努力，我不會忘記。」

陳子鴻策畫的虛擬歌手Heya〈HEYA〉MV中，加入動保、環保、流浪貓狗、街頭弱勢、環境破壞、教育失格等議題。（圖／喜歡音樂提供）

Heya被設定為一位18歲、擁有台灣山海能量的虛擬原住民少女，首支單曲〈HEYA〉的MV以反霸凌與環境保護為主題。作品上線後，部分網友對其原民身份設定提出質疑，認為虛擬歌手使用原住民族文化元素可能涉及文化挪用，也有人詢問其具體族群背景。根據《自由時報》報導，陳子鴻對此表示，團隊曾諮詢專家學者，決定遵循「不要分族群、要族群融合」的建議，因此並未使用特定原住民族服飾或圖騰。

陳子鴻推出虛擬歌手Heya〈HEYA〉MV。（圖／喜歡音樂提供）

Heya的製作過程由陳子鴻全程操刀，他不僅親自為Heya量身打造寫曲，還請來金曲音樂人呂紹淳編曲，並委託亞洲AI動畫大師陳志信執導〈HEYA〉MV，整個音樂作品10日才剛正式對外公開，陳子鴻當時透露團隊投入大量心力，無論音樂或者MV都很有誠意，也計畫報名挑戰金曲獎，未料14日一大早整個計畫就喊卡，Heya也成了「最短命新人」。

陳子鴻推出虛擬原民歌手Heya，今日（14）宣布暫停計畫。（圖／翻攝自陳子鴻臉書）

更多三立新聞網報導

陳子鴻「二女兒」正式出道！受封歌壇怪物新人 被問男友鬆口了

曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀

AI歌手首度打進告示牌電台榜 簽數百萬美元唱片合約

上午才發文…62歲金曲音樂人驚傳離世！陳子鴻、許常德悲痛發聲

