陳子鴻推虛擬原住民歌手 宣布出道首支 MV曝光

【緯來新聞網】音樂教父陳子鴻親自操刀的18歲虛擬原民少女 Heya 今（10日）宣告出道，首支 MV 〈HEYA〉 於 12 月 10 日上午上線。陳子鴻形容：「打造 Heya 的過程，拍成紀錄片都嫌不夠。」AI 技術更新快到追不上，但他偏偏反骨：「不只要做到最新，還要最有靈魂。」他把 Heya 當真人一樣養成，拆解、重組、打掉、重來，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子。他甚至透露 Heya 的使命：「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻！」

陳子鴻親自操刀的18歲虛擬原民少女 Heya出道。（圖／喜歡音樂提供）

其實，這並不是音樂教父第一次踏足虛擬歌手，上一次他與科技大廠合作推出的「米拉蜜」，陳子鴻承認自己並不滿意，對方技術能力尚不足，對審美的概念與我們有太大的落差！「跨業合作在溝通和認知之間，擦出的往往不是火花，而是火氣，有鑑於此我才決定自己來！」這次他將發球權留給自己，不假手於異業，積極尋找有技術與審美能力的新創團隊一起合作！從初期的 3D 建模、動捕（動作捕捉）、面補（面部捕捉）技術，到全 AI 生成，以及動捕結合 AI，陳子鴻帶領喜歡音樂團隊從最基礎學起，雖然路比較長，但基礎和原理都懂最踏實。

虛擬歌手 Heya首支 MV 〈HEYA〉。（圖／喜歡音樂提供）

而在音樂層面，陳子鴻更是親自為 Heya 量身打造寫曲，再請到金曲音樂人呂紹淳操刀編曲，整個規格直接拉到天花板。他被問到是否想帶著 Heya 角逐金曲，他直言：「我們音樂和MV都很有誠意，當然會去報名挑戰。」並表示會針對符合的項目幫Heya報名金曲獎，爭取各種音樂獎項，「希望能替華語樂壇開出一條全新的未來之路！」



MV 則交給被譽為亞洲AI動畫大師的導演陳志信操刀，他直言：「我不要再拍炫技 MV 了。」原因超坦白，現在的 AI MV 轉場炫到像大型煙火秀，他本人都看膩了。在匿名帳號氾濫，習慣拿鍵盤當武器的網路霸凌時代，這首反霸凌的歌就像一記警鐘，整支 MV 都走紀錄片式真實風，導演加入動保、環保、教育議題，流浪貓狗、街頭弱勢、環境破壞、教育失格等畫面，看起來像攝影師剛好拍到，但每個鏡頭都像被現實狠狠搧了一巴掌。他說：「我想拍一支十年後再看還會痛的 MV，不是漂亮但空洞的特效。」

