陳子鴻推虛擬原民歌手爆「文化挪用」計畫喊卡 公開道歉

陳子鴻操刀的AI虛擬原民少女Heya才宣告出道，如今計畫卻遭喊卡。(圖／喜歡音樂提供)

資深音樂人陳子鴻親自操刀18歲的AI虛擬原民少女Heya，日前宣告出道，沒想到引來文化挪用爭議，讓他緊急宣布所有計畫喊卡，坦言心裡感到相當難過。

陳子鴻14日稍早在臉書吐露心聲：「宣布計畫暫停那一刻，我看到同事紅了眼眶、泛著淚，那一瞬間，我心裡也很難受」，他強調絕非失敗的眼淚，而是拚到最後一刻，卻被迫停下腳步的作品，他藉此安慰付出極大心血的團隊：「不是你們不夠好，只是有些時候，為了走得更遠，我們必須停下來調整腳步」。

廣告 廣告

陳子鴻對於計畫喊卡感到難受。(圖／陳俊吉攝)

陳子鴻強調下次思考會更周延，才不會辜負所有人的努力，更會記住這次的教訓，持續朝對的方向前進，對於團隊這段時間遭到批評，他強調是外界不了解做這些事情的難度和初衷，「對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊，你們的努力，我不會忘記」。

陳子鴻操刀的18歲虛擬原民少女 Heya ，在本月10日宣告正式出道，回想起製作Heya的過程，他坦言拍成紀錄片都嫌不夠，可見工程浩大，即便AI技術更新相當快，他依舊要祭出最高規格：「不只要做到最新，還要最有靈魂」，上次與科技大廠合作推出的「米拉蜜」，由於結果沒有相當滿意，他這次決定掌控發球權，不僅找有技術與審美能力的新創團隊合作，還帶領旗下團隊，從最基本學起，甚至計畫將報名角逐金曲獎，不過如今計畫喊卡，眼見努力化為烏有，勢必感到相當惋惜。

更多中時新聞網報導

金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

李芷婷穩交男友2年 新歌寫甜蜜

MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯