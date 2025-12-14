陳子鴻推虛擬歌手涉及「文化挪用」 緊急下架公開致歉

陳子鴻推虛擬歌手計劃喊卡。喜歡音樂提供

虛擬歌手Heya日前「出道」並推出首支單曲〈HEYA〉，未料MV上線後引發不小爭議。外界質疑其原民少女的角色設定涉及「文化挪用」，以及作品中對動物保護議題的呈現方式，引來正反兩極評價。面對持續延燒的討論聲浪，一手推動Heya誕生的知名製作人陳子鴻已將MV下架，並宣布暫停相關計畫。

談及做出停下腳步的決定，陳子鴻坦言內心十分不捨。他表示，在宣布計畫暫停的那一刻，看見同事紅了眼眶、強忍淚水，自己也深受觸動，「那不是失敗的眼淚，而是為了一個拼到最後，卻被迫停下來的作品」。他強調，Heya的誕生集結眾多創作人與幕後團隊的心血，並非任何人的能力或努力不足。

陳子鴻一手推動Heya誕生。喜歡音樂提供

針對外界批評，陳子鴻安慰團隊：「不是你們不夠好，只是有些時候，為了走得更遠，我們必須先停下來調整腳步。」他進一步表示，未來在類似計畫上將會思考得更加周延，避免辜負團隊的付出，並從這次經驗中汲取教訓，持續朝自己認為正確的方向前進。

此外，陳子鴻也向團隊致歉，坦承外界未必理解創作背後的難度與初衷，卻讓第一線的工作人員承受大量壓力與批評，「對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊。你們的努力，我不會忘記」。他並向所有喜愛音樂的創作者與導演團隊喊話，期盼在沉澱與調整後，能以更成熟、被社會理解的方式，繼續投入音樂與創作的道路。



