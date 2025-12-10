陳子鴻組百人團隊！大手筆打造AI虛擬歌手 豪言問鼎金曲獎

陳子鴻近來親自操刀的AI虛擬原民少女Heya宣告正式在樂壇出道。（喜歡音樂提供）

資深音樂人陳子鴻近來親自操刀的18歲的虛擬原民少女 Heya 在10日宣告正式出道。陳子鴻形容：「打造 Heya 的過程，拍成紀錄片都嫌不夠。」AI 技術更新快到追不上，但他偏偏反骨：「不只要做到最新，還要最有靈魂。」

他把 Heya 當真人一樣養成，拆解、重組、打掉、重來，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子。他甚至透露 Heya 的使命：「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻。」

廣告 廣告

陳子鴻近來親自操刀的AI虛擬原民少女Heya宣告正式在樂壇出道。（喜歡音樂提供）

這並不是陳子鴻第一次踏足虛擬歌手，上一次他與科技大廠合作推出的「米拉蜜」，陳子鴻承認自己並不滿意，「跨業合作在溝通和認知之間，擦出的往往不是火花，而是火氣，有鑑於此我才決定自己來。」這次他將發球權留給自己，不假手於異業，積極尋找有技術與審美能力的新創團隊一起合作。

從初期的 3D 建模、動捕（動作捕捉）、面補（面部捕捉）技術，到全 AI 生成，以及動捕結合 AI，陳子鴻帶領喜歡音樂團隊從最基礎學起，雖然路比較長，但基礎和原理都懂最踏實。他並快速組成百人團隊，兵分三路，用三組人馬同時進行不同歌曲的 MV。

陳子鴻近來親自操刀的AI虛擬原民少女Heya宣告正式在樂壇出道。（喜歡音樂提供）

而在音樂層面，陳子鴻更是親自為 Heya 量身打造寫曲，再請到金曲音樂人呂紹淳操刀編曲，整個規格直接拉到天花板。他被問到是否想帶著 Heya 角逐金曲，他直言：「我們音樂和MV都很有誠意，當然會去報名挑戰。」並表示會針對符合的項目幫Heya報名金曲獎，爭取各種音樂獎項，「希望能替華語樂壇開出一條全新的未來之路。」

更多中時新聞網報導

移工大遊行 籲廢藍領工作年限

張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

阮丹青遊歐洲看雪景重置身心