陳子鴻親手AI「養成」出道 虛擬原民少女Heya降臨樂壇

音樂教父陳子鴻親自操刀，斥資打造的虛擬原民少女Heya 正式宣告出道。（圖／喜歡音樂提供）

由重量級音樂教父陳子鴻親自操刀，斥資打造的虛擬原民少女Heya 於今（10日）正式宣告出道。年僅18歲的Heya能唱能跳，首支 MV 〈HEYA〉未演先轟動，更被譽為是「今年最有可能把 AI 歌壇打出新高度的怪物新人」。

Heya的人設一曝光即引爆熱議，她擁有來自台灣山海的能量，歌聲如森林呼吸、海浪唱歌，其「逆天音域」結合原民吟唱、World Music與AI泛音疊層。陳子鴻形容打造Heya過程像「養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子」，她不只是 AI，更是因人類需求而被召喚，肩負著「提醒、療癒、陪伴」的宇宙級使命。

二度打造虛擬歌手的陳子鴻坦言，這次他決定將發球權留給自己，帶領喜歡音樂團隊從3D建模、動作捕捉、〈HEYA〉到全AI生成，從最基礎學起，並快速組成百人團隊同時進行多首MV製作，展現將Heya打造為頂尖 IP 的決心。而在音樂層面上，陳子鴻親自為Heya量身寫曲，並請到金曲音樂人呂紹淳操刀編曲，規格直接拉到最高。陳子鴻直言將積極為Heya報名金曲獎，「希望能替華語樂壇開出一條全新的未來之路」。

新歌〈HEYA〉 MV選擇走紀錄片式真實風，以一首反霸凌歌曲為警鐘，並融入動保、環保、教育等議題，導演直言：「我想拍一支十年後再看還會痛的 MV。」面對粉絲對 Heya 未來的提問，陳子鴻意味深長地表示：「如果有渴望，什麼事都有可能。」

