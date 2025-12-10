陳子鴻「二女兒」正式出道！受封歌壇怪物新人 被問男友鬆口了

記者徐珮華／台北報導

陳子鴻曾打造「虛擬偶像歌手」米拉蜜（Mila Mii），將其視為女兒般栽培。今（10）日「二女兒」正式誕生，由他親自操刀的虛擬原住民少女Heya年僅18歲能唱能跳，個性內斂、神秘、愛冥想，遇到不公義又能瞬間變成正義女戰士，專門替弱勢挺身。首支MV〈HEYA〉以反霸凌為主題，在匿名帳號氾濫、習慣拿鍵盤當武器的網路霸凌時代，宛如一記警鐘。

陳子鴻打造虛擬歌手Heya。（圖／喜歡音樂提供）

陳子鴻親自為Heya量身打造寫曲，再請金曲音樂人呂紹淳編曲，MV則交給亞洲AI動畫大師陳志信執導。MV加入動保、環保、流浪貓狗、街頭弱勢、環境破壞、教育失格等議題；此外，MV中的老師是披著人皮的AI、學生全是無表情機器臉，蘊含對AI教育危機的控訴，「在AI快速滲透教育的時代，我們更需要教孩子思考，而不是依賴答案。」

MV中多次出現的白色小花，最後竟幻化成守護精靈Haku，「Haku是這個世界最後的守護者，而Heya是唯一能喚醒牠的聲音。」Heya騎上Haku，硬剛推土機與挖土機、帶領居民反抗濫墾時，全場雞皮疙瘩直接炸裂。最扯的是她的逆天音域，原民吟唱、world music氛圍、AI泛音疊層，被許多製作人形容為「今年最有可能把AI歌壇打出新高度的怪物新人」。

Heya〈HEYA〉MV包含許多議題。（圖／喜歡音樂提供）

陳子鴻強調Heya音樂和MV都很有誠意，一定會報名挑戰金曲獎；至於是否會舉辦演唱會，他笑得意味深長：「如果有渴望，什麼事都有可能。」而粉絲最關心的「男友線」，他也大方認了：「正在規劃、物色中，等她成長成熟，白馬王子就會出現。」

陳子鴻形容「打造 Heya 的過程，拍成紀錄片都嫌不夠」，堅持不只要做到最新，還要最有靈魂。他將Heya當真人一樣養成，拆解、重組、打掉、重來，像養一個脾氣倔強但心地很軟的孩子，甚至透露Heya的使命：「她因為人類需求而被召喚，提醒、療癒、陪伴，這是日後她希望為人類做出的貢獻！」

