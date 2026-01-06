陳孝萱分手咖啡廳老闆 兒積極勸找伴：有種託孤的感覺

陳孝萱鬆口分手，目前單身。（圖／侯世駿攝）

陳孝萱、方志友今（6日）宣傳中視正在播出的八點檔《舊金山美容院》，兩人前往小林髮廊體驗一日設計師，兩人動手幫顧客吹整髮型，也再度重溫劇中母女情誼。陳孝萱六年前曾被拍到跟咖啡廳老闆接吻，今被問到感情現況，她灑脫表示：「沒了。」

被問到感情現況，陳孝萱尷尬笑說：「我都幾歲了，沒有人要知道這個啦。」說自己現在單身，兒子鐵弟出國留學前，曾經很希望她找個對象，「剛去的時候很PUSH，有一種託孤的感覺，我其實可以把自己過得很好，他就也不擔心，我自己在家也很忙，事情很多。」

廣告 廣告

兒子鐵弟弟已20歲，在英國念大學，趁耶誕節回來陪她過節、跨年，她說兒子很懂事貼心，會買禮物送她，這次還買了非常流行的jellycat娃娃送她。她是個開明的媽媽，連追女生她都會幫忙當軍師，未來媳婦的國籍她也不設限，「希望他有交女朋友的話，好好相處，才知道適不適合，不要因為誤會而結合。」

陳孝萱認為談不談戀愛是自己的選擇，自己過也很好。（圖／侯世駿攝）

鐵弟曾跟她聊過喜歡小孩，她叮嚀「要給穩定環境，大人要先搞清楚」。對於抱孫這件事，她覺得有或沒有都好，「有的話，可能又要操心孫子，但有也很可愛，可以玩一下。」

方志友上月過35歲生日，人緣很好的她，直到昨天都還在慶祝，她說今年的願望「大家很快會知道」，一度嚇壞眾人，以為是有第三胎，她趕緊澄清，願望是工作順利，並開朗喊話：「馬上就會實現了！」老公楊銘威送了她去北京的機票跟飯店，不過這其實是趟全家人的旅行，她也笑虧楊銘威沒有任何浪漫行動，倒是女兒Mia寫的卡片很打動她，「我女兒寫說『媽媽謝謝妳把我變到世界冒險，希望妳做最快樂的媽媽』。」

陳孝萱跟方志友在劇中是母女。（圖／侯世駿攝）

在《舊金山美容院》陳孝萱和檢場、連晨翔、方志友是一家人，她提及當初自己的戲要殺青時，內心其實非常捨不得，因為深深被角色「賴秀容」所打動，「她很樂觀，總是用能量去幫助其他人，真的是一個很棒的媽媽」，加上隨著融入戲中起伏跌宕的劇情，陳孝萱覺得自己就真的像是連晨翔和方志友的媽媽一樣，是打從心裡很喜歡這部戲。而最讓陳孝萱難忘的一場戲，就是倒下後躺在擔架上， 眼淚狂流，但礙於劇情她其實是不能哭，所以情緒一直忍著，直到導演喊卡，她還是久久無法自己。

參與《舊金山美容院》演出，方志友提及和導演杜政哲已多次合作，每部戲總是能在她的心中停留很久很久，「拍完後除了不捨，也覺得自己又往前了一步，這角色帶給我很多的療癒，人生很多時候真的無解，沒辦法要求一定要有答案，但日子還是要過」。尤其整部戲到最後，有一場家人齊聚的戲，讓方志友至今深刻，「我看著旁邊的母子倆在對戲，光聽他們講話的聲音，眼淚就想噴出來」，即使才剛看完結局，但方志友還是很期待再重頭回味一次。細膩描繪人性的《舊金山美容院》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元