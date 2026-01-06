陳孝萱恢單 20歲兒鼓勵談戀愛

陳孝萱、方志友6日出席中視8點檔《舊金山美容院》宣傳活動，陳孝萱20歲兒子鐵弟在英國念建築系，耶誕節返台陪她跨年，母子有固定的浪漫，她是開明的媽媽，對兒子沒有禁愛令，笑直呼：「鼓勵他跟異性多相處，如果一直阻止見面，反而因誤會而結合。」還舉例羅密歐與茱麗葉的故事，讓全場大笑。

母子互動像好友，她還是兒子鐵弟的戀愛軍師，指點他跟女生如何聊天、送禮物，現在兒子有交往對象；而他對於媽媽的戀愛也很支持，她說：「他很push我談戀愛，剛去英國的時候像是託孤，但發現我可以把自己過得很好，就不擔心。」她在2019年認愛咖啡廳老闆柳建名，被問現在感情狀況？她揮手不願回答：「沒有人想知道這個。」經紀人最後代答：「單身、開心過自己的生活。」

方志友才剛過35歲生日，老公楊銘威送上機票、飯店，原本以為是放鬆之旅，其實是全家北京出遊，但她一臉期待：「下雪應該很浪漫。」而女兒送上手寫卡片，希望她做個快樂媽媽，讓她超級感動，兒子則是叛逆調皮，提到盯兒子寫功課是一大考驗，兒子會故意唱反調1小時，讓她氣到變臉。

陳孝萱、方志友昨前往髮廊體驗一日設計師，動手幫顧客吹整頭髮，重溫劇中母女情誼，聊到當時拍戲，2人都想撮合劉品言和連晨翔，安排一起吃飯、唱歌等，陳孝萱笑說：「當一點潤滑劑。」因此看到他們宣布結婚，反應都是又驚又喜，笑稱自己也算有功勞。