陳孝萱情斷咖啡廳老闆恢單！當20歲學霸兒戀愛軍師

陳孝萱（左起）、方志友6日出席中視8點檔《舊金山美容院》宣傳活動。（中視提供）

陳孝萱、方志友6日出席中視8點檔《舊金山美容院》宣傳活動，陳孝萱20歲兒子鐵弟在英國大學念建築系，耶誕節返台陪她過節跨年，母子有固定的浪漫，她是開明的媽媽，對兒子沒有禁愛令，笑直呼：「鼓勵他跟異性多相處，如果一直阻止見面，反而因誤會而結合。」還舉例羅密歐與茱麗葉的故事，讓全場大笑。

母子互動像好友，她還是兒子鐵弟的戀愛軍師，指點他跟女生如何聊天、送禮物，現在兒子有交往對象，而他對於媽媽的戀愛也很支持，她說：「他很支持我談戀愛，剛去英國的時候像是託孤，但發現我可以把自己過得很好。」她在2019年認愛咖啡廳老闆柳建名，現在感情狀況？她搖手不願回答：「沒有人想知道這個。」經紀人最後代答：「單身、開心過自己的生活。」

廣告 廣告

陳孝萱（左起）、方志友《舊金山美容院》飾演母女。（中視提供）

方志友才剛過35歲生日，老公楊銘威送上機票、飯店，原本以為是放她假，但其實是全家北京出遊，她一臉期待：「下雪應該很浪漫。」而女兒送上手寫卡片，希望她做個快樂媽媽，讓她超級感動，兒子則是叛逆調皮，敦促兒子寫功課是一大考驗，兒子會故意唱反調，讓她分秒鐘變臉。《舊金山美容院》周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

更多中時新聞網報導

火災難滅 光電隱形危機悶燒中

威爾史密斯被控性騷 樂手報案反遭解僱

aMEI自掏腰包唱好唱滿被讚跨年晚會天花板