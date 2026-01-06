陳孝萱感情狀況曝光羞喊「我都幾歲了」 方志友招架不住小情人撒嬌招式

【緯來新聞網】演員陳孝萱、方志友在《舊金山美容院》中飾演母女，今（6日）一起出席在髮廊舉辦的記者會分享各自的育兒經驗，陳孝萱的兒子已經20歲，會把媽媽當作戀愛軍師，曾經喜歡上一位俄羅斯女生，還像媽媽討教怎麼和對方聊天，不過談及她自己的感情狀況她轉為低調，直喊：「沒有人想知道這個啦，我都幾歲了！」而方志友育有一對姊弟，姊姊超貼心，弟弟最近則是很調皮常常故意唱反調，讓方志友覺得心情都像在洗三溫暖，陳孝萱則幫忙緩頰說：「其實這也是一種撒嬌。」

廣告 廣告

陳孝萱、方志友在《舊金山美容院》中飾演母女。（圖／記者陳明中攝）

陳孝萱先前曾被拍到約會咖啡廳老闆，但當時她就低調不願承認戀情，如今兒子已經20歲，她自豪是開明的媽媽，認為談戀愛很正常，不過被問到自己的戀情時，變得相當害羞，先是否認戀情說：「沒有、沒有。」接著笑說：「沒有人想知道這個啦我都幾歲了！」不過坦言兒子在飛英國留學前很擔心他，還一度「push」她找對象，但她說她自己一個也很好，「我把我自己過得很好、很忙。」

陳孝萱被問感情很害羞。（圖／記者陳明中攝）

剛過生日的方志友則分享女兒貼心的寫了卡片給她，上面幾句「謝謝媽媽把我變到這個世界上冒險，希望你做個快樂媽媽」讓她超暖心，兒子則是什麼都沒送，最近還很調皮總是唱反調讓她很頭痛，老公一樣沒有給什麼浪漫驚喜，但務實的包了機票、飯店，要帶她和一家人飛北京玩六天，方志友說：「期待下雪，會很浪漫！」浪漫只能自己找。

方志友12月底剛度過生日。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

金馬61／中國演員張志勇奪影帝 被爆10歲撿雷管用菜刀剁

「小周興哲」是他！忒修斯主唱被帥到 3個月狂瘦19公斤