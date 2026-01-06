陳孝萱斷開咖啡店老闆恢單 改當20歲兒戀愛軍師

陳孝萱（左）、方志友為《舊金山美容院》合體宣傳。中視提供



陳孝萱今（1╱6）與方志友到小林髮廊體驗一日設計師宣傳《舊金山美容院》，7年前她曾被拍到和基隆咖啡店老闆柳建名街吻，今被問感情現況，她急撇說：「真的沒有啦！」還推說：「沒有人要知道這個啦！我都幾歲了。」經紀人也證實她目前單身。

目前單身的陳孝萱坦言在英國求學的20歲兒子鐵弟也希望她感情有所依歸，笑說：「他剛去的時候很push我，有一點在託孤的感覺。」雖然恢單，但她說兒子希望她好好的，「我覺得我們2個基本上都很了解對方，都知道我現在有或沒有都是我們的選擇，他都會很支持我，他也知道我其實可以把自己過得很好，所以他也就不擔心，我1個人在家也是很忙，很多事情可以做」。

雖然母子分隔兩地，但陳孝萱會當鐵弟的戀愛軍師，她透露之前兒子喜歡1個俄羅斯女生，但不知道要跟對方如何聊天拉近距離，「就直男嘛！我就找了1條身體乳液，我說你就送她，她快生日了」。可惜最後因害羞沒送出去。

而上月底剛過生日的方志友被問到老公楊銘威有什麼浪漫舉動，她透露生日禮物是機票和飯店，但是是全家人要一起去北京玩，但女兒準備的卡片讓她很感動，「她寫著謝謝媽媽把我變到這世界上來冒險，希望妳能做個快樂的媽媽」。《舊金山美容院》周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

