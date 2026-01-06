陳孝萱自曝「感情沒了」大方聊兒子！ 方志友笑談育兒日常：兩個就夠累了

方志友和陳孝萱在《舊金山美容院》飾演母女。

陳孝萱和方志友今（6日）為中視《舊金山美容院》宣傳，兩位人母樂於分享媽媽經，不過陳孝萱2019年被本刊直擊，和咖啡店老闆熱戀中，提到當前感情狀態，她直接說，「沒了」。

陳孝萱當時和基隆咖啡店老闆親親被拍，畫面甜蜜又浪漫，被問到進度，陳孝萱說，「沒了！」又說「我都幾歲了，誰要知道我的事啊」隨即落跑，很怕被追問。不過稍早前，她則大方分享和18歲兒子「鐵哥」的相處點滴。

陳孝萱提到戀情，透露目前單身中。

目前在國外求學的鐵哥，每逢聖誕節與跨年都會特地回台與家人團聚。陳孝萱透露， 面對兒子的感情世界，陳孝萱抱持著開放且支持的態度。她幽默地表示，家長越是反彈，小情侶的感情可能就會像「羅密歐與茱麗葉」一樣，因為阻力而變得更激烈，反而更容易叛逆。「我支持他交女友，也希望能跟對方多相處、多認識，這樣才是良性的溝通。」

而方志友提到自己的兒子、女兒，透露兒子調皮愛頂嘴，讓她又好氣又好笑，甚至跟兒子討親親時，還會轉頭去親爸爸楊銘威，所以被問到是否考慮生第三胎，方志友直接大翻白眼，因為兩個小孩就讓她很累了。

