陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了

記者王培驊／台北報導

55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。

陳孝萱坦言自己已經分手。（圖／中視提供）

陳孝萱2019年曾被拍到與一名男子在街頭親密互動，畫面中兩人擁抱、親吻毫不避諱，戀情隨之曝光。當時男方身分也被起底，是基隆一間咖啡店的老闆柳建名，消息一出引發不少討論。不過多年過去，這段感情如今已悄然畫下句點。

被追問是否方便多談一點分手原因，陳孝萱立刻展現她一貫的直率與防線，連續丟出經典金句：「我都幾歲了，誰要知道我的事啊。」說完便快步離開，顯然不打算讓話題繼續延燒。隨後經紀人也出面代為回應，簡短表示她目前「單身、開心，過自己的生活」，等於替外界確認這段戀情已正式告終。

事實上，陳孝萱對於感情一向低調。當年戀情曝光時，正好是兒子「鐵弟」出國念書後，她曾笑說，兒子剛離家時反而很希望她身邊有人陪伴，形容那段時間有種被「託孤」的感覺。但她也坦言，隨著時間過去，兒子慢慢發現媽媽其實一個人也能把生活過得很好，「一個人在家也很忙，有很多事可以做。」

談到兒子，陳孝萱臉上立刻多了笑容。今年20歲、目前在英國求學的鐵弟，趁著假期返台陪媽媽一起度過耶誕節與跨年，母子關係就像朋友，無話不談。她形容兒子貼心又成熟，會主動分享學校生活，也願意聊感情話題。

身為開明派媽媽，陳孝萱對兒子的戀愛態度相當豁達。她認為，越是強烈反對，反而容易激起叛逆心理，笑說有時候會像「羅密歐與茱麗葉」，因為阻礙而更加執著，「好好相處、慢慢了解，才知道適不適合。」語氣中滿是過來人的淡定。

她也透露，自己過去甚至當過兒子的「戀愛軍師」。曾有一位俄羅斯女孩和鐵弟聊天，兒子不知該如何進一步，她還貼心準備了保養品讓他轉送，沒想到最後因為害羞作罷，一旁的方志友立刻神補刀：「那就是不夠喜歡。」逗得現場笑聲不斷。

雖然感情狀態回到單身，陳孝萱看來心情並未受影響，反而多了份從容。她強調，無論是有沒有伴侶，都是自己選擇的生活方式，現在最重要的是把日子過好。至於未來是否再談戀愛？她沒有給答案，只留下一句耐人尋味的話，替外界畫下句點。

