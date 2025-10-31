陳孟賢化身八點檔惡女！狂烙台語嗨上癮 喊話開新節目「名字都想好了」

四季線上／陳軒泓 報導

剛發行新專輯的陳孟賢，連續兩週在《Talk Talk秀台語》擔任參賽者，笑說自己根本可以算是「固定班底」，最新一集他化身八點檔經典惡女角色「公車萍」，讓許效舜跟黃豪平坐立難安，甚至下跪求饒。陳孟賢分享：「平常都在唱台語歌，這次可以『用講的比拚』，感覺像是換一個舞台在唱歌。連兩週參賽壓力有，但也覺得這是讓自己『講出台語魂』的好機會，越講越順、越玩越開」。愈戰愈勇的他也自信表示，這兩次比賽只是小試身手，將來一定要參加第三季比賽，屆時要開外掛的拿個「台語MVP」獎座回家。

陳孟賢化身八點檔惡女「公車萍」驚艷評審（圖／公視台語台提供）

節目中，陳孟賢表演完就向評審黃豪平撒嬌，一聲「豪哥」讓對方招架不住，現場的陳孟賢粉絲更是拿著手機錄製黃豪平講評，讓他壓力大到跪地求饒。當陳孟賢變成「公車萍」時，態度180度大轉變，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是。

陳孟賢想主持全台語節目，笑曝名字都想好了（圖／公視台語台提供）

陳孟賢唱歌、主持都在行，日前他站上金鐘獎舞台表演，更喊話想要挑戰主持大型典禮，而他參加《Talk Talk秀台語》也有感而發，許願未來也要主持全台語的節目，並透露自己已經想好節目名稱，叫做《孟賢練肖話》，至於如果是實境秀的話，他笑說：「可以拍《巨星的台語一日生活圈》，看我一天會講出幾句『歪掉的台語』」相當幽默。

