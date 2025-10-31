陳孟賢化身公車萍！黃豪平跪地求饒 許願開新節目：名字已經想好了

陳孟賢連續兩週上《Talk Talk秀台語》，卻讓許效舜、黃和平坐立不安。（公視台語台提供）

陳孟賢連續兩週參賽公視《Talk Talk秀台語》，提到家鄉小琉球在疫情期間湧入大批只穿著比基尼的觀光客，讓民風純樸的婆婆媽媽趕緊報警，結果反被警察笑虧「怎麼不投訴只穿泳褲的男性」，同時陳孟賢也呼籲遊客們遊玩時記得愛護環境，不要隨地丟棄垃圾。

剛發行新專輯的陳孟賢笑言，自己連兩週參賽根本可以算是「固定班底」，「平常都在唱台語歌，這次可以『用講的比拚』，感覺像是換一個舞台在唱歌。連兩週參賽壓力有，但也覺得這是讓自己『講出台語魂』的好機會，越講越順、越玩越開」。愈戰愈勇的他自信表示，他這兩次比賽只是小試身手，他將來一定要參加第三季比賽，屆時要開外掛的拿個「台語MVP」獎座回家。

唱歌、主持都在行的他許願，之後要主持全台語的節目，「我已經想好節目名稱，叫《孟賢練肖話》，實境秀的話可以拍《巨星的台語一日生活圈》，看我一天會講出幾句『歪掉的台語』！」發揮幽默長才。有趣的是，陳孟賢表演完就向評審黃豪平撒嬌，一聲「豪哥」讓黃豪平招架不住，現場的陳孟賢粉絲更是拿著手機錄製黃豪平講評，讓他壓力大到跪地求饒。當陳孟賢變成「公車萍」時，態度180度大轉變，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是。

