陳孟賢去年豐收 掏50萬犒賞員工

陳孟賢的新年願望就是「財源滾滾來」。（陳俊吉攝）

陳孟賢閉眼虔誠許願。（陳俊吉攝）

陳孟賢在年前特地到迪化街挑選年貨。（陳俊吉攝）

陳孟賢捧著金幣巧克力超開心。（陳俊吉攝）

陳孟賢主持中視招牌綜藝節目《綜藝一級棒》近2年，主持與歌唱事業亮眼，近期還客串舞台劇演出。他開心說，「去年是很豐收的一年，感謝粉絲支持與鼓勵，才可以走到今天」；陳孟賢近日趁年前到迪化街挑選年貨、到霞海城隍廟拜拜，祈求新的一年風調雨順，事業與身體各方面都平安健康。

陳孟賢是小琉球人，過年必回小琉球陪阿嬤吃飯，笑稱阿嬤都會準備新鮮又好吃的魚等他回家，「魚一定是要當天現撈、當天斷氣的那種，還很難買，要有門路才可以買到，我愛吃阿嬤做的炸年糕，還要陪阿嬤玩撿紅點、發紅包，有讓家人幸福的能力，是件好事」。而他回家過年也沒有其它行程，就是好好陪伴家人、放鬆，畢竟平時工作忙碌，1年大概回3次小琉球，會好好把握時間。

平時有拜土地公、補財庫習慣的他，三大節慶與每月農曆十五必補，過年還要加碼，「選家裡附近的土地公可以就近照顧你；補財庫要買整盒金條、鈔票的金紙，最大盒才會旺」。他自從大學時期做過房仲後，就有補財庫習慣，愈補愈順後，堅持每個月都要去找土地公報到，祈求平安也要發財。

陳孟賢透露，今年將發出超過50萬年終犒賞6位員工，感謝他們平時辛勞。他自從疫情後開始做直播帶貨，目前擁有一個5人小團隊，常會自己選品，最高紀錄是有一檔要賣枕頭，3天賣破上百萬業績，還有一次3小時也是創下150萬的好成績。他自認擁有這些能力不是一蹴可幾，是靠經驗精準挑選產品，尤其他的客群都是婆媽，一定要嚴格把關產品，讓他們在享受網路購物之餘，還能確保安全性。