陳孟賢直播帶貨超猛！「15分鐘吸金150萬」 宣告接受微創手術進廠維修

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前完成西螺跨年晚會主持，以幽默風趣、臨場反應極快的節奏成功掌控全場。他在直播帶貨市場同樣火力全開，其代言的產品在直播平台場場逼近百萬業績，最高紀錄更在短短15分鐘內賣爆150萬元的超猛業績，直接刷新個人與品牌雙方紀錄，也讓品牌方毫不猶豫火速續約。

陳孟賢直播帶貨成績超好。（圖／全球巨星提供）

在舞台與直播雙線全開的高密度行程下，陳孟賢始終不忘點名幕後團隊的重要性，他直言，能夠在短時間內完成高額轉換、直播節奏穩住不亂，絕對不是一個人的功勞，也因此，當被問到是否準備年終或員工旅遊時，他毫不猶豫霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終獎金，他更笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

陳孟賢（左）主持功力獲得讚賞。（圖／全球巨星提供）

事業成績亮眼之餘，陳孟賢也大方分享近況，透露自己為了解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期已接受微創手術積極治療。他坦言，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」，為舞台全面升級。

