陳孟賢直播賣貨單場海撈150萬 出道12年首辦生日會淚崩

【緯來新聞網】陳孟賢出道12年首度舉辦生日見面會，昨晚（10日）在台北登場，200名粉與進場共度一晚，氣氛熱烈。他近期不僅發行首張專輯《全球巨星》，手握兩檔黃金節目，登上跨年與尾牙舞台，直播帶貨創下單場150萬元亮眼成績，為感謝團隊夥伴，發出六位數年終獎金，並規劃年後赴北海道旅遊。

陳孟賢感謝粉絲不離不棄。

收日會從爆笑遊戲、隨點隨唱KTV，到感性時光與一對一合照，整晚節奏緊湊、真情滿點。來自各地的歌迷齊聚現場，送上最真摯的祝福。不少粉絲還默契十足地準備了以鈔票摺成的「鈔票蛋糕」，為即將在2月17日生日的陳孟賢獻上祝福。



其中有陪伴多年的死忠粉絲在感性時間勇敢告白，讓他聽完當場淚崩，情緒潰堤，現場一片感動又溫馨。陳孟賢也預告不排斥考慮推出國語作品，「台語是我的根，但音樂沒有語言界線，希望可以用國語與更多朋友見面」，更幽默補充：「哪一天國台語都能服務到位，我就升級成雙語版全球巨星了。」

陳孟賢（中）粉絲多為女性。

陳孟賢特別選唱為粉絲量身創作的〈乎恁的歌〉，「這首歌是我寫給你們的，今晚一定要唱給你們聽」，不少粉絲感動落淚；互動遊戲也誠意十足，包括愛心多連拍、指定動作、公主抱等。



在活動尾聲，他正式公開：「2026年個人演唱會正式啟動規劃！謝謝你們，明年，我們演唱會見！」此外，他將以嘉賓身分參與春河劇團舞台劇《老闆～來碗陽春麵！》，並於5月17日正式登台，迎接人生首場舞台劇處女秀。

