陳孟賢直播15分鐘狂賣150萬 團隊年終「很有感」

陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前甫完成西螺跨年晚會主持，以幽默風趣、臨場反應極快的節奏成功掌控全場，獲得觀眾一致好評；其代言的產品在直播帶貨市場火力全開，場場創下逼近百萬業績，更曾在短短15分鐘內狂賣150萬元；為解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期他接受微創手術積極治療，術後恢復狀況良好的他也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」

談到2025年整體收入表現，陳孟賢笑認是「豐收年」，節目主持、商演邀約穩定成長，直播帶貨的成績更是關鍵推力。高密度行程下他也始終不忘點名幕後團隊的重要性，他直言，能夠在短時間內完成高額轉換、直播節奏穩住不亂，絕不是1個人的功勞，「我的團隊跟著我南征北討，像跨年那天在西螺這麼冷，他們全程在台下陪我吹風，平常直播還要幫我盯數據、理貨、應對各種突發狀況，真的非常辛苦。」

也因此，當被問到是否準備年終或員工旅遊時，他毫不猶豫霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終獎金，他更笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

陳孟賢表示，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」；氣順之後，野心也全面解鎖，陳孟賢笑喊什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行！」

