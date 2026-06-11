陳孟賢自豪「最會吸」！ 挑戰吸麵條險親上陳隨意

陳孟賢（左）吸麵條，差點親到陳隨意。（圖／中視提供）

中視《綜藝一級棒》開播滿2週年，新一集安排深受觀眾喜愛的「歌中劇」，又是滿滿笑果，製作單位設計讓陳孟賢、陳隨意挑戰在10秒內把同一根麵條吸到最短者獲勝，比賽開始前，陳孟賢信心滿滿：「這個我最厲害，因為我最會吸！」沒想到比賽正式開始後，果然以飛快速度把麵條吸到幾乎消失，兩人一度變成「類接吻」的曖昧畫面。

班底陳怡婷（中）入圍金曲獎大家為她開心。（圖／中視提供）

適逢固定班底陳怡婷憑藉專輯《三十幾》入圍第37屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，主持人康康也為她開心。康康更有感而發「現在歌壇競爭非常激烈，要入圍金曲獎簡直比登天還難」。

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這集大來賓正好邀來曾心梅，以堅強的歌唱實力，曾兩度拿下金曲獎台語歌后寶座，近期她正準備舉辦小型演唱會，康康便分享現在小型演唱會場地設計得相當貼心，即使可容納700人的場地，只來了300位觀眾，主辦單位也會將舞台往觀眾席方向推移，讓現場看起來依舊十分熱鬧。康康話一說完，曾心梅幽默吐槽：「康康會這樣講，表示他是過來人。」

整集以「璀璨金曲Party Night」為主題，其中「復古悲歌趴」單元狂掀回憶殺。郭婷筠與蘇宥蓉合唱〈碎心戀〉，朱海君、蕭玉芬帶來經典歌曲〈秋風夜雨〉，而朱海君透露自己在歌曲最後一句，刻意模仿金曲歌后曾心梅的唱腔，向前輩致敬，這個巧思讓曾心梅聽了很開心。接著許志豪、翁鈺鈞合唱江蕙與施文彬的對唱曲〈傷心到何時〉，兩人默契十足。康康聽完後表示，雖然唱的是江蕙的歌曲，但覺得翁鈺鈞的聲音裡帶有幾分鄧麗君的韻味。

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