陳孟賢認了鼻子「進廠維修」 15分鐘衝150萬業績登事業高峰

陳孟賢事業成績亮眼。（全球巨星有限公司提供提供）

「全球巨星」陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前甫完成西螺跨年晚會主持，以幽默風趣、臨場反應極快的節奏成功掌控全場，獲得全台觀眾一致好評。工作忙碌之餘，他也透露自己為了解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期已接受微創手術積極治療。

他坦言，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」。術後恢復狀況良好的他，也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了。」氣順之後，野心也全面解鎖，陳孟賢笑喊自己什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行！」

廣告 廣告

陳孟賢去做鼻子手術「疏通」鼻塞問題。（全球巨星有限公司提供提供）

談到2025年整體收入表現，陳孟賢也笑認是「豐收年」，除了節目主持、商演邀約穩定成長，他直言其中醫之嚴選紅金葉黃素就衝出15分鐘內賣爆150萬元的超猛業績，立馬讓他獲得續約合約，讓他開心不已。他也承諾直播夥伴福利不會少，「員工旅遊當然是海外走起。」至於年終獎金，他更笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

將鼻子問題搞定後，陳孟賢更專注工作，2025 年推出全新專輯《全球巨星》，他形容這是一張「用盡力氣生出來的作品」，他對於作品成績是「全球等級的滿意」，他坦言自己最難放下的身份也是歌手。展望2026年，陳孟賢直言已做好全面升級的準備，演唱會計畫、主持舞台與品牌代言將同步推進，「2026 年，你們會看到一個升級版的陳孟賢，鼻子通了、眼睛亮了、舞台更敢拚，我都準備好了！」

更多中時新聞網報導

代孕爭議大 人工生殖法卡關

王偉忠、張小燕、胡瓜現身 送林光寧最後一程

陳明珠一演音樂劇 壓力大到慣性起疹