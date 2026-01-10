陳孟賢認鼻子進廠整修！ 直播15分鐘帶貨150萬台幣

記者林政平報導／陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前甫完成西螺跨年晚會主持，以幽默風趣、臨場反應極快的節奏成功掌控全場，獲得全台觀眾一致好評。今年他在西螺主持跨年晚會，舞台魅力全開，展現新一代主持擔當的穩場實力，陳孟賢在直播帶貨市場同樣火力全開，代言的保健食品在15分鐘內就賣爆150萬的業績，讓品牌毫不猶豫火速續約。

他直言，能夠在短時間內完成高額轉換、直播節奏穩住不亂，絕對不是一個人的功勞，「我的團隊跟著我南征北討，像跨年那天在西螺這麼冷，他們全程在台下陪我吹風，平常直播還要幫我盯數據、理貨、應對各種突發狀況，真的非常辛苦。」當被問到是否準備年終或員工旅遊時，他毫不猶豫霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終獎金，他更笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

事業成績亮眼之餘，陳孟賢也大方分享近況，透露自己為了解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期已接受微創手術積極治療。他坦言，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」，為舞台全面升級。術後恢復狀況良好的他，也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」氣順之後，野心也全面解鎖，陳孟賢笑喊自己什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行！」

