陳孟賢認「進廠維修」 剷除宿疾：把路修通了

陳孟賢近期接受微創手術，解決困擾多年的過敏性鼻炎，他坦言最近在演唱與主持時常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力才決定「進廠維修」，術後恢復狀況良好的他也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了。」

日前主持完西螺跨年晚會主持，陳孟賢在直播帶貨市場同樣火力全開，代言的「紅金葉黃素」最高紀錄在短短15分鐘內創下150萬元業績，他笑說：「因為成績很好、大家很支持，品牌客戶很快就決定續約，這些業績加起來……位數我就不數了，怕數錯。」

談及未來計畫，陳孟賢笑喊什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行」。

展望 2026 年，陳孟賢透露演唱會計畫、主持舞台與品牌代言將同步推進，他也向一路支持的廠商與粉絲喊話：「謝謝大家用新台幣支持我推薦的每一個好物，2026 年，你們會看到一個升級版的陳孟賢——鼻子通了、眼睛亮了、舞台更敢拼，我都準備好了。」

