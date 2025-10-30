陳孟賢變「惡女公車萍」 逼許效舜黃豪平下跪求饒

陳孟賢表演活靈活現。（公視台語台提供）

「全球巨星」陳孟賢連續兩週參加浩子（謝炘昊）與 Sandy 吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季，他在31日播出的內容裡變身為八點檔經典惡女角色「公車萍」，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是，甚至緊張到下跪求饒。

本週主題「愛哭愛綴哎約喂」，陳孟賢提到家鄉小琉球在疫情期間湧入大批只穿著比基尼的觀光客，讓民風純樸的婆婆媽媽趕緊報警，結果反被警察笑虧「怎麼不投訴只穿泳褲的男性」，同時陳孟賢也呼籲遊客們遊玩時記得愛護環境，不要隨地丟棄垃圾。

陳孟賢（右）試圖威脅評審。（公視台語台提供）

剛發行新專輯的陳孟賢笑言，自己連兩週參賽根本可以算是「固定班底」，「平常都在唱台語歌，這次可以『用講的比拚』，感覺像是換一個舞台在唱歌。連兩週參賽壓力有，但也覺得這是讓自己『講出台語魂』的好機會，越講越順、越玩越開」。愈戰愈勇的他自信表示，他這兩次比賽只是小試身手，他將來一定要參加第三季比賽，屆時要開外掛的拿個「台語MVP」獎座回家。

許效舜（左起）、Sandy、浩子、吳國楨、黃豪平。（公視台語台提供）

唱歌、主持都在行的他許願，之後要主持全台語的節目，「我已經想好節目名稱，叫《孟賢練肖話》，實境秀的話可以拍《巨星的台語一日生活圈》，看我一天會講出幾句『歪掉的台語』！」發揮幽默長才。

上季是參賽者的吳國禎，第二季晉升為評審，他登場時以流利台語「練喙花」依序介紹大家，他誇獎Sandy學問好、人品好，還很會主持，「最重要的是她身邊永遠都有一位足大尾的細漢，叫做憲哥」，逗得Sandy笑出聲。

宜芳表現不計形象。（公視台語台提供）

上集，啦啦隊女孩宜芳不計形象的演出讓她順利過關，她開心的大跳「吹奏樂器」應援舞慶祝，超級臭屁的表情逗得浩子、許效舜笑不停；短影音也在社群不斷發酵，一週內突破9萬觀看數，連女星白家綺都留言誇獎：「很厲害欸！」《Talk Talk秀台語》第二季由浩子謝炘昊與Sandy吳姍儒搭檔主持，評審團由「台語大師」許效舜領頭、脫口秀演員黃豪平及每集都帶來驚喜的重量級評審組成，每週五晚上八點於公視台語台／YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。

