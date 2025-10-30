陳孟賢變「惡女公車萍」 逼許效舜黃豪平下跪求饒
「全球巨星」陳孟賢連續兩週參加浩子（謝炘昊）與 Sandy 吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季，他在31日播出的內容裡變身為八點檔經典惡女角色「公車萍」，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是，甚至緊張到下跪求饒。
本週主題「愛哭愛綴哎約喂」，陳孟賢提到家鄉小琉球在疫情期間湧入大批只穿著比基尼的觀光客，讓民風純樸的婆婆媽媽趕緊報警，結果反被警察笑虧「怎麼不投訴只穿泳褲的男性」，同時陳孟賢也呼籲遊客們遊玩時記得愛護環境，不要隨地丟棄垃圾。
剛發行新專輯的陳孟賢笑言，自己連兩週參賽根本可以算是「固定班底」，「平常都在唱台語歌，這次可以『用講的比拚』，感覺像是換一個舞台在唱歌。連兩週參賽壓力有，但也覺得這是讓自己『講出台語魂』的好機會，越講越順、越玩越開」。愈戰愈勇的他自信表示，他這兩次比賽只是小試身手，他將來一定要參加第三季比賽，屆時要開外掛的拿個「台語MVP」獎座回家。
唱歌、主持都在行的他許願，之後要主持全台語的節目，「我已經想好節目名稱，叫《孟賢練肖話》，實境秀的話可以拍《巨星的台語一日生活圈》，看我一天會講出幾句『歪掉的台語』！」發揮幽默長才。
上季是參賽者的吳國禎，第二季晉升為評審，他登場時以流利台語「練喙花」依序介紹大家，他誇獎Sandy學問好、人品好，還很會主持，「最重要的是她身邊永遠都有一位足大尾的細漢，叫做憲哥」，逗得Sandy笑出聲。
上集，啦啦隊女孩宜芳不計形象的演出讓她順利過關，她開心的大跳「吹奏樂器」應援舞慶祝，超級臭屁的表情逗得浩子、許效舜笑不停；短影音也在社群不斷發酵，一週內突破9萬觀看數，連女星白家綺都留言誇獎：「很厲害欸！」《Talk Talk秀台語》第二季由浩子謝炘昊與Sandy吳姍儒搭檔主持，評審團由「台語大師」許效舜領頭、脫口秀演員黃豪平及每集都帶來驚喜的重量級評審組成，每週五晚上八點於公視台語台／YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。
其他人也在看
范冰冰睽違14年重返東京影展 《地母》世界首映掀熱議
第38屆東京國際電影節於本月27日在日本六本木盛大開幕，由馬來西亞導演張吉安執導、范冰冰、許恩怡（Natalie）及白潤音主演的電影《地母》（Mother Earth）入圍主競賽單元，並於影展舉行世界首映。這次是范冰冰繼14年前的《觀音山》後，再度登上東京影展舞台，也是她因稅務風波只能「環大陸」發展後，首度演出華語電影。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
王子同框成龍舊照被挖出！ 網諷：26年「渣男金句」交棒了
男星范姜彥豐29日無預警發片，指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），震撼娛樂圈。有網友翻出王子和港星成龍的合照，狂酸「26年的渣男語錄可以交棒了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊回來啦 跳巢新東家動向曝光
【緯來新聞網】歌手Miss Ko 葛仲珊暫別螢光幕，2023年驚喜收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃緯來新聞網 ・ 6 小時前
陪您到最後 民歌手分享母女時光
民歌手「王新蓮」重返舞台，在慈濟台東聯絡處的講座中，分享從美國返台定居台東池上的人生體悟。她以親身經歷，分享如何在陪伴母親走過人生終點後，決定放大生命寬度，活成自己想要的模樣，也用歌聲感動現場50...大愛電視 ・ 12 小時前
非洲豬瘟被迫改菜單！彰化60年老店豬肉羹變雞羹
非洲豬瘟禁宰今天（30日）進入第8天，不少餐飲業遭受衝擊無豬肉可賣，彰化市有60年歷史的車路口肉羹，以前都是用豬後腿製作加上魚醬每天現場製作現賣，如今因缺豬肉，只好改賣清雞柳條，首次推出很多顧客都覺得還不錯，甚至吃不出差異，有顧客甚至以為是豬肉製作。自由時報 ・ 10 小時前
川習會世紀談判登場 台灣問題受關注1／川習會登場！川普稱習近平是強硬談判者：這不是好事
川習會在今（30日）台灣時間10點正式登場，這是兩人相隔6年以來首次會面，他們一開始就在鏡頭前握手寒暄。美國總統川普表示，將舉行一次非常成功的會議，但也直言中國國家主席習近平是非常強硬的談判者，還補充「這可不是好事」。鏡新聞 ・ 6 小時前
坣娜驟逝享年59歲 傳死因「紅斑性狼瘡.胰臟癌」
曾以奢求、自由等歌曲，走紅歌壇的歌手坣娜，親友證實在16日病逝，享年59歲，也令粉絲萬分不捨。坣娜出道以來橫跨歌唱，影視與主持領域，2000年她因歷經重大車禍跟罹患紅斑性狼瘡後，淡出演藝圈，傳出三年前...華視 ・ 6 小時前
昔和王子傳緋聞！鬼鬼認了很少聯絡「對他沒有深度了解」 聞棒棒堂閃兵：我不震驚
棒棒堂「王子」邱勝翊被爆出疑似介入前啦啦隊成員「粿粿」的婚姻，形象重挫，不少粉絲直呼對他相當失望，也讓許多演藝圈好友相當震驚。昔日黑澀會成員「鬼鬼」吳映潔被問到此事時表示不了解，還說跟棒棒堂很少連絡，對於棒棒堂近日的閃兵風波她也說因為自己是女生，對當兵的問題不清楚，所以聽到的時候沒有很震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
范姜彥豐是前師弟「王子好友」王心恬立場尷尬：都到法律程序了
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。凱渥名模王心恬出席公司萬聖節活動，由於她是王子一起滑雪的好朋友，范姜彥豐過去又曾是凱渥藝人，她坦言有看到新聞，面露尷尬無所適從。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
台中市府農業局證實「三聯單『甲聯」』遭塗改」 中檢大動作調閱市府稽查紀錄
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，針對死亡豬隻化製三聯單，疑遭塗改出現數字落差，台中市農業局副局長蔡勇勝今（30日）在前進應變所記者會中證實，遭塗改的三聯單是「送樣」單子，亦即甲聯，已向雲林化製場調閱中。為追查偽造文書相關事證，台中地檢署已積極到台中市府環保局、農業局等單位調閱相關稽查紀錄及往來文書，釐清案情。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
核三重啟有望！台電鬆口最快時間
台電副總經理許永輝日前在立法院表示，核三廠現況評估已完成並送交經濟部審查，如果獲准通過，將依規定編撰「再運轉計畫」並啟動自主安全檢查。另外台電內部指出，重啟流程包含自我安檢、設備更新等階段，整體預估需中廣新聞網 ・ 9 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 11 小時前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 8 小時前