陳孟賢遭傳去整形！本人曬臉認「有動手術」 親揭背後真相

男星陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前完成西螺跨年晚會主持，以幽默風趣和機智的臨場反應獲得全台觀眾好評，而他在直播帶貨市場同樣火力全開，其代言的保健產品在直播平台場場逼近百萬業績，最高紀錄更在短短 15 分鐘內賣爆 150 萬元刷新紀錄。談到 2025 年整體收入表現，陳孟賢笑認是「豐收年」，除了節目主持、商演邀約穩定成長，直播帶貨的成績更是關鍵推力，他笑說：「因為成績很好大家很支持，品牌客戶很快就決定續約，這些業績加起來……位數我就不數了，怕數錯。」

陳孟賢主持西螺跨年晚會獲好評（圖／全球巨星有限公司 提供）

在舞台與直播雙線全開的高密度行程下，陳孟賢始終不忘點名幕後團隊的重要性。當被問到是否準備年終或員工旅遊時，他毫不猶豫霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員工旅遊怎麼可以隨便？當然是海外走起！」至於年終獎金，他更笑說一定會是「厚度很有感」的那種，「讓他們拿在手上會覺得重，這樣大家也會更有動力繼續拼出好成績。」

陳孟賢直播帶貨成果驚人，準備豐厚年終犒賞團隊（圖／全球巨星有限公司 提供）

陳孟賢也分享近況，透露自己為了解決多年困擾的過敏性鼻炎，近期已接受微創手術積極治療。他坦言，最近在演唱與主持時，常因鼻塞、鼻水倒流影響呼吸與聲音狀態，為了讓歌聲更通透、表演更有爆發力，才決定「進廠維修」。

術後恢復狀況良好的他，也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」氣順之後，野心也全面解鎖，陳孟賢笑喊自己什麼都想嘗試，不僅不排斥戲劇演出，帥氣總裁、搞笑反派都願意挑戰，甚至大膽許願希望有機會與金曲歌后陳小雲合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行！」

陳孟賢接受鼻炎微創手術擤出大片血塊（圖／全球巨星有限公司 提供）

