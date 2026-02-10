陳孟賢除夕特級舞力全開 化身「男版蔡依林」PK杜忻恬

陳孟賢（中）舞力全開，被許志豪封男版蔡依林。（圖／中視提供）

中視《綜藝一級棒》收視率再度開出紅盤，7日播出邀來金曲歌后詹雅雯助陣，接連飆唱好歌，加上講評切中要點，整集節目精彩萬分，連帶收視也開出2.72漂亮成績，其中詹雅雯點評許志豪與吳俊宏的演唱時，瞬間收視一度飆升至3.24，成為當集最高看點。

陳孟賢與杜忻恬同台跳蔡依林〈Mr.Q〉。（圖／中視提供）

今年除夕夜也推出特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，由主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬攜節目班底郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱等分組紅白兩隊，並邀來「五大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐，競爭激烈的紅白歌舞PK毫無冷場。

節目中「台語歌曲獨唱歌合戰」則特別升級演出規格，歌手演唱結合古裝造型，還搭配國樂器現場伴奏，打造視聽雙重震撼。吳美琳演唱〈月落〉搭配中國笛，人聲交織笛聲，悠揚動聽；陳怡婷詮釋〈今生愛過的人〉一曲，輔以二胡伴奏，情緒層層堆疊；許志豪帶來〈今夜閣再想你〉結合琵琶伴奏，聲韻完美融合；李子森演唱〈追追追〉氣場全開，自唱自吹，簫聲與古箏合鳴，極為驚豔，評審黃建銘評讚是少數男聲能把這首歌換成另一個樣子。

這四首歌曲都是重新編製的版本，為了呈現專業水平，歌手事前密集練習，讓跨界演出更加精采，就連康康看完整段演出都忍不住笑說：「這段表演我只有一個感想，就是我前面唱的〈舞女〉可不可以重錄？」一番自嘲不僅增添綜藝笑點，也見演出真的讓人回味無窮。

應觀眾敲碗的還有「舞王舞后爭霸戰」，提到舞王稱號，眾人都點名陳孟賢，康康笑說：「尤其孟賢唱得是女生的歌，反差更大。」許志豪也補充新封號：「他現在叫男版蔡依林。」陳孟賢準備高強度舞曲〈愛無赦〉，設計燈光秀橋段，連雷射燈都搬上場，拚勁十足；白隊迎戰的則是杜忻恬，李子森還封她為「台南Lady GaGa」，舞曲安排〈七上八下〉火辣應戰。

杜忻恬開錄前反覆練習舞步，一登台舞力全開，性感又俐落的舞蹈動作讓全場尖叫聲不斷，連康康都被她所撼動「好性感，看得我老淚縱橫」。最後彩蛋是陳孟賢和杜忻恬加碼聯手演唱蔡依林〈Mr.Q〉，兩人唱跳同步，使出渾身解數，演唱結束後雙雙都喘到不行、汗流浹背，「舞王舞后爭霸戰」為整集節目掀起最炸裂的高潮。中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》2月16日除夕夜晚間8點，在中視、中天綜合台、中天娛樂台播出。

