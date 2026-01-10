陳孟賢鼻子進場維修 治病兼盼歌聲更通透

「全球巨星」陳孟賢近年演藝事業全面噴發，除了在西螺跨年晚會展現超強主持功力外，日前在直播中也展現高人氣，狂賣150萬。為了工作，他更自爆日前還動鼻「進廠維修」。

陳孟賢長年受過敏性鼻炎困擾，為了讓歌聲更通透、表演更具爆發力，他近期接受了微創手術治療。面對整形傳聞，他機智回應：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了。」

鼻腔暢通後，陳孟賢的事業野心也隨之大開。他大方坦言自己不排斥跨足戲劇圈，無論是帥氣總裁或搞笑反派都想挑戰，甚至當眾向金曲歌后陳小雲喊話，希望未來有機會合作，「如果她願意再站上舞台，要我當〈舞女〉、幫她伴舞都行。」

回顧2025年，陳孟賢直呼這是個「豐收年」。除了演藝邀約滿檔，他更在直播圈創下15分鐘內賣破150萬元的超猛紀錄，讓他順利獲得品牌續約。身為寵夥伴的豪氣老闆，他承諾身邊的夥伴福利絕對不會少，海外員工旅遊、年終獎金一定讓大家「厚度很有感」。