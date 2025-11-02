陳孟賢、吳俊宏《一級棒》嗨跳草裙舞 釣出康康上演「脫衣秀」

音樂製作人江志豐時常上中視《綜藝一級棒》，日前他到棚內，製作單位特別鋪紅地毯及「獻花獻果」歡迎他，康康也誇獎他綜藝感十足，但整集江志豐擔任評審，其實動輒得咎，尤其當李子森和杜忻恬、許志豪和翁鈺鈞、陳孟賢和吳美琳，這3對CP唱完歌要講評時，江志豐更陷入選擇障礙，直呼是「挖坑題」。

江志豐近日擔任《綜藝一級棒》評審，綜藝效果十足。（圖／中視提供）

之後江志豐只好犧牲許志豪和翁鈺鈞，見許志豪心有不甘，康康則當起和事佬，認為江志豐不能有偏見，「你自己也是父女檔結婚的，所以你對這種父女檔不能有偏見，你老婆和你相差16歲。」江志豐也沒有否認，反倒自嘲「禽獸不如」，沒想到許志豪趁機補槍「這樣也罵到康哥」，因為康康和老婆相差18歲。

整集節目也唱了許多歌壇巨星的歌，包括蘇芮的〈跟著感覺走〉，還有王傑的〈一場遊戲一場夢〉，而江志豐對於李子森詮釋王傑的歌，給予高度好評，「一瞬間讓人回到過去，我回想到大概20歲的時候在當兵，他聲音一出來，瞬間湧上心頭。」

陳孟賢演唱〈椰子樹下〉。（圖／中視提供）

而陳孟賢、吳俊宏合唱〈椰子樹下〉時，兩人穿著夏威夷風花襯衫大跳草裙舞，尤其陳孟賢的演出妖嬌又浮誇，立馬炒熱全場氣氛，江志豐更是看著陳孟賢跳舞笑到不行，但陳孟賢卻不解：「為什麼？是看到我也有感覺？」

而康康聽完歌曲的旋律極有共鳴，直呼「我們以前常在『脫衣舞』橋段時配這首歌」，話一說完，他還立刻哼起旋律並搭配準備脫衣的動作，「不過我是第一次聽到〈椰子樹下〉有歌詞！所以寫這歌的人應該也常常看『脫衣舞』？」當他好奇追問這首歌是誰的作品時，一得知是文夏老師，康康趕緊雙手合十，大喊：「老師抱歉！冒犯了！」

杜忻恬（左）、李子森（右）默契十足。（圖／中視提供）

另外，有一輪分別是杜忻恬、許志豪、陳怡婷、沈建豪上場演唱，沒想到江志豐竟想「內定」杜忻恬，還被康康爆料：「忻恬一走出來，他就說『我覺得應該要給忻恬』，都還沒唱喔。」但許志豪卻不能接受：「內定為什麼還講出來。」江志豐被眾人提出質疑後卻越描越黑：「有時候我會給這個讚，並不代表唱得多好，而是唱得不好的其實也很好。」

此話一出，許志豪便說：「那你不要把這個『讚』給我，我會生氣！」沒想到江志豐原本打算要把「讚牌」給許志豪，「志豪最近太累，聲音有一點小瑕疵。」不料接著又說「但沈建豪唱得真得很好」，不斷翻轉的講評風格逗樂全場。

《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。