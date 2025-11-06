陳孟賢一家人節目合體！兄弟好歌喉遺傳媽媽 他自稱「全球巨星」被虧慘

四季線上／陳軒泓 報導

近期發行首張台語專輯的歌手陳孟賢，帶著媽媽「彩蓮姐」和哥哥陳昭瑋一起上夫妻檔白家綺、吳東諺所主持的《光榮島轉來PLUS》挑戰遊戲。主持人吳東諺調侃陳孟賢的專輯叫《全球巨星》真的沒在謙虛，陳孟賢自信表示：「當然囉，因為我是全小琉球最紅的歌星！」哥哥陳昭瑋聞言也不甘示弱：「小琉球還有我一顆星！」陳孟賢立刻反擊「我是巨星，他是『落屎星』」兩人鬥嘴讓全場笑歪，連媽媽也笑到拍手叫好！

歌手陳孟賢和媽媽、哥哥陳昭瑋挑戰任務（圖／公視台語台提供）

兩個兒子都這麼會唱愛唱，主持人吳東諺好奇詢問彩蓮姐：「他們是不是從小就愛搶麥克風？」彩蓮姐表示以前都是哥哥陳昭瑋陪她去唱KTV，陳孟賢反而都不開金口，直到國中才發現他會唱歌，「如果他國小會唱歌，我絕對讓他去練歌！」，彩蓮姐也分析哥哥昭瑋台語歌唱得好，孟賢則是華語歌唱得好，頗有她年輕時的風采。陳孟賢聽出媽媽言外之意：「好的都像她，都是她的功勞啦！」同為媽媽的主持人白家綺也認同幫腔：「沒說錯啊，你們就是媽媽生的，要好好感謝媽媽！」

媽媽自豪兒子好歌喉是基因遺傳（圖／公視台語台提供）

一家人好感情來自於個性樂觀，就連生老病死的人生難關也能樂觀面對，陳昭瑋現場爆料有關媽媽的往事：「有些人老公過世到對年都還沒走出來，我媽一下午就走出來了」。陳孟賢回憶父親離世前半年變成植物人臥床，最受煎熬的媽媽依然相當堅強，還鼓勵兩兄弟放下讓爸爸早登極樂，讓陳孟賢領悟到：「我們在人世間的人，也要過得快樂，生活才能繼續。」

陳孟賢率媽媽及哥哥陳昭瑋上節目（圖／公視台語台提供）

