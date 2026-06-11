陳孟賢、陳隨意「錯位接吻」曖昧畫面曝光！康康看不下去開罵

陳孟賢（左）與陳隨意在《綜藝一級棒》玩起吸麵條遊戲。（中視提供）

中視《綜藝一級棒》6月15日新一集正好開播滿2週年，節目開場眾人欣喜，深受觀眾喜愛的「歌中劇」，又是滿滿笑果，製作單位設計讓陳孟賢、陳隨意挑戰在10秒內把同一根麵條吸到最短者獲勝，比賽開始前，陳孟賢信心滿滿：「這個我最厲害，因為我最會吸！」沒想到比賽正式開始後，果然以飛快速度把麵條吸到幾乎消失，兩人一度變成「類接吻」的曖昧畫面，但康康卻覺得可惜：「你們兩位到底會不會錄影啊？導播根本沒拍到畫面，只拍到你們的後腦勺！」

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康康有感而發，「現在歌壇競爭非常激烈，要入圍金曲獎簡直比登天還難」。這集大來賓正好邀來曾心梅，以堅強的歌唱實力，曾兩度拿下金曲獎台語歌后寶座，近期她正準備舉辦小型演唱會，康康便分享現在小型演唱會場地設計得相當貼心，即使可容納700人的場地，只來了300位觀眾，主辦單位也會將舞台往觀眾席方向推移，讓現場看起來依舊十分熱鬧。康康話一說完，曾心梅幽默吐槽：「康康會這樣講，表示他是過來人。」

許志豪（右）與翁鈺鈞（左）合唱全場聽得陶醉。（中視提供）

整集以「璀璨金曲Party Night」為主題，其中「復古悲歌趴」單元狂掀回憶殺。郭婷筠與蘇宥蓉合唱〈碎心戀〉，朱海君、蕭玉芬帶來經典歌曲〈秋風夜雨〉，而朱海君透露自己在歌曲最後一句，刻意模仿金曲歌后曾心梅的唱腔，向前輩致敬，讓曾心梅開心不已。接著許志豪、翁鈺鈞合唱江蕙與施文彬的對唱曲〈傷心到何時〉，兩人默契十足。康康聽完後表示，雖然唱江蕙的歌曲，但覺得翁鈺鈞的聲音裡帶有幾分鄧麗君的韻味。

觀眾不僅愛聽歌，對於節目CP也是相當關注，康康見許志豪一開唱就自然牽起翁鈺鈞的手，提及有網友留言表示「他們只要牽手，收視率就會飆高」，康康當場追問許志豪是否看過這則留言，沒想到許志豪一臉驚訝「我不知道耶」，康康一聽立刻自首：「害我白留言了，我在製造機會給你耶！」

而李子森與沈建豪合唱〈有多少愛可以重來〉，兩人展現高亢音域與充滿爆發力的唱腔，令康康好奇「一定要唱這麼高嗎」，他聽出是迪克牛仔版本，音域相當高，「如果狀況不好很容易破音，但他們剛剛根本是在暗中較勁」，大來賓曾心梅同樣給予高度好評，完全沉浸在歌聲之中。她形容沈建豪的聲音猶如王子，高貴又充滿氣質；而李子森則像富家公子哥，「有一點點酒喝太多之後微微沙啞的味道，搭配起來非常舒服，也非常享受，讓人會想一直聽下去。」

《綜藝一級棒》開播將滿兩週年，預計於6月12日下午4點到萬華周邊舉辦掃街活動，6月13日晚間7點半也會舉辦兩週年直播聊天室，陪觀眾一起看節目、聊趣事，活動詳情請上《綜藝一級棒》官方臉書。精彩好歌、歡樂不斷的《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道播出，每週日晚間8點也可在中天娛樂台收看。

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