陳孟賢2025大豐收霸氣宣布海外員旅 年終獎金「厚度很有感」

陳孟賢（左）與江泳錡（右）擔任西螺跨年晚會主持人大獲好評。（圖／全球巨星有限公司提供）

「全球巨星」陳孟賢日前圓滿完成西螺跨年晚會主持，憑藉幽默風趣與極快的臨場反應成功掌控全場，擄獲全台觀眾好評。回首2025年，陳孟賢笑認迎來「豐收年」，除了節目主持與商演穩定成長，直播帶貨的驚人成績更是關鍵推力。展望2026年，陳孟賢直言已做好全面升級的準備，演唱會計畫、主持舞台與品牌代言將同步推進。他自信喊話：「謝謝粉絲支持，2026年將看到升級版的陳孟賢，舞台我準備好了！」

去年推出《全球巨星》專輯成績斐然，陳孟賢坦言自己最熱愛的身份始終是「歌手」，唯有站上舞台聽見掌聲，才是無可取代的成就感。談及未來，他展現強大企圖心，不僅不排斥挑戰「帥氣總裁」或「搞笑反派」等戲劇角色，更公開向金曲歌后陳小雲喊話，希望有機會能合作。

面對舞台與直播雙線並行的緊湊行程，陳孟賢將成就歸功於幕後團隊。他感性表示，跨年夜團隊在低溫下全程陪伴，平日直播更需盯數據、理貨，壓力極大。為此，陳孟賢霸氣宣布：「全球巨星的團隊，員旅當然是海外走起。」至於眾人關心的年終獎金，他則保證絕對是「厚度很有感」的大紅包，要讓員工拿得重、更有動力拚出好成績。

