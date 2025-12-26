陳學聖喊還朱公道 他：1關鍵釀2024敗可惜

▲前立委陳學聖表示，縣市長提名，早在2024前主席朱立倫任內有遠見，提名不分區立委布局參選南部縣市長，應該還給朱立倫一個公道。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常會24日通過第一波提名名單，包括藍委謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、台東縣議長吳秀華選台東縣長。前立委陳學聖表示，縣市長提名，早在2024年前主席朱立倫任內有遠見，提名不分區立委布局參選南部縣市長，應該還給朱立倫一個公道。前立委蔡正元表示，朱立倫在選才識才方面確有獨到之處；但朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，2024敗選殊是可惜。

陳學聖說，24日國民黨中常會通過台南、高雄、屏東、台東縣市長徵召提名，黨主席鄭麗文說，這可能是國民黨有史以來最早一次提名地方選舉縣市長人選，而這些人都是朱立倫提名的不分區立委，「這些人與朱立倫非親非故，也沒有因為是朱立倫提拔，就變成旗幟鮮明『朱家軍』，更沒有在朱立倫被圍剿時，被要求出來作禁衛軍護主。」

陳學聖說，這就像2022年，朱立倫在自己的故鄉桃園，硬是和地方派系大老扯破臉，強行提名張善政空降桃園，後來證明這項提名是百分百正確，張善政以實績獲得了市民超高支持度。「知道朱立倫現外界好評不高，但朱立倫曾經有的遠見、無私，我們還是應該還給他一個公道，一個掌聲！」

蔡正元說，不只柯志恩、謝龍介、蘇清泉，再加上張嘉郡、吳宗憲這兩位潛在人選，都跟朱立倫的布局有關，朱立倫在選才識才方面確有獨到之處，但朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，2024敗選殊是可惜。

